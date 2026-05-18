Una residente del barrio La Dolly dialogó con este portal para contar una situación que vuelve a repetirse.
Silvia es una vecina del barrio La Dolly quien volvió a comunicarse con InfoBrandsen por la acumulación de restos de poda en la esquina de su vivienda, tal cual sucedió en febrero pasado.
“No estuve por 15 días y volvieron a tirar las ramas. No solo eso: también arrojaron bolsas con basura que el municipio no levanta. Es un peligro”, comentó la mujer ante este Medio.
La vecina, domiciliada en la esquina de las calles Pasteur y Gutemberg, ya había advertido en aquel entonces que estos oportunistas aprovechan su ausencia para descartar su basura.
“Necesito que la situación se visualice porque en cualquier momento se va a llenar de ratas”, finalizó.
