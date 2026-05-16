Ayer Valeria se comunicó con InfoBrandsen para visibilizar la situación que vive actualmente pero que sucede desde hace varios años. Se encuentra en una situación de vulnerabilidad y necesita ayuda para poder salir adelante junto a sus tres hijos.

Su mensaje fue el siguiente:

«Mi nombre es Valeria Lagaña y quiero compartir públicamente la situación que estoy atravesando desde hace varios años, con la esperanza de que alguien pueda escucharme y ayudarme.

En noviembre de 2022 llegué a Jeppener junto a mis tres hijos, embarazada de mi bebé más pequeño, luego de atravesar una situación de violencia familiar. Desde entonces he intentado salir adelante sola, buscando un lugar seguro y una vida digna para mis hijos.

Durante un tiempo estuve en un refugio y luego pude conseguir un terreno con una pequeña casilla en el barrio Arroyo González, donde actualmente vivo. Lamentablemente las condiciones son muy difíciles y, al no contar con trabajo estable ni recursos suficientes, se me hace cada vez más complicado sostener el día a día.

A lo largo de estos años pedí ayuda en distintas oportunidades, tanto para mejorar mi situación habitacional como para acceder a un trabajo que me permitiera mantener a mis hijos. Recibí asistencia en algunos momentos, pero siento que hoy sigo sola, esperando respuestas que nunca llegaron«.

Valeria también expresó que, durante las últimas elecciones, participó como fiscal de un espacio político porque necesitaba generar un ingreso económico para sus hijos. Según relata, siente que esa situación terminó afectando la ayuda social que venía recibiendo, motivo por el cual decidió hacer pública su historia y pedir nuevamente acompañamiento.

«Soy mamá de cinco hijos y actualmente estoy luchando para poder recuperar y reconstruir mi vida junto a ellos. Lo único que pido es una oportunidad: un trabajo, una ayuda para poder tener un hogar digno y salir adelante.

Sé que muchas personas atraviesan situaciones difíciles, pero también sé que compartir mi historia puede ayudarme a encontrar una mano solidaria o alguien que pueda orientarme.

A quienes lean este mensaje, les pido respeto. No es fácil exponer una historia personal, pero hoy siento que necesito hacerlo por mis hijos y por mí.

Gracias a todos los que puedan compartir o brindar algún tipo de ayuda.

— Valeria Lagaña«.

📞 Contacto para ayudar Quienes deseen comunicarse con Valeria Lagaña para brindarle ayuda o acompañamiento, pueden hacerlo al siguiente número: 📱 2223 52-5763

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