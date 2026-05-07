Hoy a la tarde Rita, vecina y emprendedora local, se comunicó con InfoBrandsen para visibilizar su reclamo respecto a la gestión de stands de las fiestas locales.

Ella aclara que es un reclamo personal pero son muchos los reclamos de emprendedores que están descontentos con la misma situación. Su mensaje fue el siguiente:

«Como vecinos y emprendedores de Coronel Brandsen, nos dirigimos a este medio para visibilizar una situación que no solo nos afecta a nosotros, sino a una gran cantidad de trabajadores autogestivos de nuestro partido: la falta de transparencia y la arbitrariedad en la gestión de los stands para las fiestas regionales, puntualmente en la «Fiesta del Pastelito» en Gómez y la reciente «Fiesta del Carruaje».

​Nuestra experiencia ha sido una constante de silencios y respuestas evasivas. Tras consultar reiteradamente sobre los requisitos para participar, recibimos contestaciones de «mala manera», indicando que la información se publicaría oportunamente. Sin embargo, dicha información nunca llegó a los canales oficiales, dejando a muchos feriantes en la incertidumbre.



​Lo más grave es la disparidad de criterios: mientras a algunos se les informa que «no hay más cupo» sin previo aviso, a otros se les pretenden cobrar sumas desproporcionadas (superiores a los $100.000), o se nos excluye bajo el argumento de no ser «locales», aun cuando residimos y trabajamos en Brandsen. Resulta doloroso que en eventos organizados por el municipio se pongan tantas trabas a los vecinos que buscamos trabajar honestamente, dando la impresión de que los espacios se reservan de antemano para un círculo cerrado».

Para finalizar el reclamo, ella hizo hincapié en la importancia de las fiestas locales para todos los emprendedores de nuestra ciudad, y la oportunidad que implica para cada uno de ellos:



​»Las fiestas de nuestros pueblos deben ser una oportunidad para potenciar la economía local y la identidad de Brandsen. Exigimos que las autoridades municipales y los organizadores brinden respuestas claras, publiquen convocatorias abiertas con anticipación y traten a todos los emprendedores con el respeto que nos merecemos.

​Sin otro particular, agradecemos la difusión de este reclamo».

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