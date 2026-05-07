El Municipio recibió la visita de Manuel De Battista, una de las autoridades encargadas de articular las políticas sanitarias provinciales en los municipios de la región, y de Rosa Martellotti, responsable del trabajo territorial y comunitario vinculado a la Atención Primaria de la Salud.

Las autoridades fueron recibidas por el secretario de Salud, Franco Servat, en el CAPS de Las Mandarinas, donde mantuvieron un encuentro de trabajo orientado al fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria de la Salud en el distrito.

Durante la jornada se abordaron herramientas de articulación, acompañamiento y trabajo comunitario para continuar ampliando el acceso a la salud y fortaleciendo la atención cercana en cada barrio y localidad de Brandsen.

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