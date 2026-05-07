La Provincia confirmó la interrupción temporal del Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria Bonaerense desde el 1° de mayo.

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires anunció la suspensión por noventa días corridos del programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) Bonaerense, medida que comenzó a regir desde el pasado 1° de mayo de 2026 y que tendrá impacto directo en numerosos distritos, entre ellos Brandsen.

Según el comunicado oficial, difundido por el Consejo Escolar Brandsen la decisión responde a la necesidad de “reorientar los programas alimentarios escolares” en medio de las dificultades económico-financieras que atraviesa la Provincia. Desde la cartera bonaerense señalaron además que el contexto se encuentra agravado por el incumplimiento del Gobierno Nacional en relación con obligaciones económicas hacia la jurisdicción provincial.

El programa MESA había sido implementado como una herramienta complementaria de asistencia alimentaria destinada a estudiantes y sus familias, especialmente tras la pandemia, mediante la entrega de módulos alimentarios en escuelas bonaerenses. En Brandsen, cientos de familias accedían periódicamente a esta ayuda, por lo que la suspensión genera preocupación en distintos sectores de la comunidad educativa.

Desde Provincia indicaron que la medida tendrá carácter transitorio y que el objetivo es garantizar la sostenibilidad del Servicio Alimentario Escolar (SAE), programa que recibirá un aumento del 30% a partir de mayo. Según explicaron, la prioridad será fortalecer las prestaciones alimentarias dentro de las escuelas, asegurando regularidad, cobertura y calidad nutricional para niños, niñas y adolescentes.

En el comunicado oficial también se destacó el trabajo de directivos, auxiliares y trabajadores de las instituciones educativas, quienes diariamente sostienen la implementación de las políticas alimentarias en territorio. “Su tarea no solo garantiza la ejecución de las prestaciones, sino que configura un espacio de contención fundamental para los estudiantes”, expresaron.

No obstante, la suspensión del MESA podría representar una dificultad adicional para muchas familias locales que utilizaban esos módulos como complemento indispensable ante el aumento del costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo.

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