Accidente entre moto y auto en el República: una persona herida

Tras el fuerte impacto, el conductor de la moto fue trasladado al Hospital Municipal.

El miércoles por la tarde, alrededor de las 18, tuvo lugar un siniestro en el barrio República; más precisamente en las calles 12 y 115. El mismo tuvo como protagonistas a dos vehículos; un Renault Kwid y una moto.



Si bien no tuvo consecuencias graves, el encontronazo fue de magnitud ya que el conductor de la moto golpeó contra el parabrisas del vehículo y sufrió lesiones, por lo cual tuvo que ser trasladado al nosocomio local luego de ser asistido por el personal de salud; en el lugar también intervino personal de Policía Comunal.

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