Un joven escapaba de un grupo en motos, se refugió en viviendas y desató escenas de violencia que dejaron a vecinos en estado de shock.

Momentos de extrema tensión se vivieron este martes por la noche en el barrio Los Pinos, donde un confuso episodio derivó en amenazas de muerte, daños en viviendas y un fuerte operativo policial.

Todo comenzó cerca de las 21 en la zona de Emilio Díaz Arano entre 11 y 12, en inmediaciones de la Plaza Independencia, frente. Allí, un joven que huía a pie de un grupo de personas que circulaban en varias motos intentó esconderse en distintas casas del barrio.

Una de las viviendas afectadas pertenece a una pareja de jubilados que se encontraba mirando televisión cuando comenzaron a escuchar golpes y piedrazos, principalmente en el sector del garaje. Al salir, se encontraron con varios jóvenes en actitud violenta que los acusaban de ocultar al hombre que escapaba.

“Viejos, los vamos a matar”, habrían gritado algunos de los agresores, mientras otros incitaban a continuar el ataque, según el relato de las víctimas. La pareja aseguró haber vivido momentos de terror y aún permanece en estado de shock.

En medio de la situación, el joven salió nuevamente de la vivienda y continuó la huida, siendo perseguido por el grupo. Minutos después, habría ingresado en otra casa ubicada sobre calle La Victoria entre 11 y 10, donde se repitieron escenas de desesperación.

Como saldo, la primera vivienda presentó daños visibles en una puerta y en distintos sectores alcanzados por los piedrazos. Además, el sujeto dejó abandonada una bolsa en el interior, elemento que quedó bajo análisis policial.

Tras el paso por ambas propiedades, el joven logró escapar y hasta el momento no fue localizado. El episodio generó una fuerte preocupación entre los vecinos, que salieron alarmados ante los gritos, el ruido de motos y las amenazas en plena noche. En el lugar intervino Policía Comunal.

Fuente: DLN

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