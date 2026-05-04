Un procedimiento policial llevado a cabo en las últimas horas en la ciudad de Brandsen derivó en el secuestro de un arma de fuego, municiones y distintos elementos vinculados a una investigación en curso.

El operativo se realizó en una vivienda de nuestra ciudad, en el marco de una causa caratulada como “Tenencia ilegal de arma de guerra de uso civil condicional”.

Según se informó, la investigación se originó a partir de un hecho ocurrido el pasado 26 de abril, cuando personal policial tomó conocimiento del incendio de un vehículo utilitario. A partir de las tareas realizadas, que incluyeron la recolección de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad, se logró establecer que el siniestro habría sido provocado de manera intencional por el propio propietario del rodado.

Con esos elementos, se solicitó una orden de allanamiento que fue otorgada por la Justicia y ejecutada en la jornada de hoy. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron elementos de combustión, documentación del vehículo involucrado, una pistola y varios cartuchos.

El imputado esta domiciliado en Brandsen.

Se realizaron las actuaciones de rigor y se adoptaron las medidas previstas por la normativa vigente.

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