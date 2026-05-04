La escritura es una buena forma para expresar lo que vivimos, pensamos y proyectamos. Por otro lado, la actuación fomenta la creatividad y el entretenimiento, manteniendo al cerebro activo.
Este taller contará con una diversidad de actividades que servirán para aprender técnicas de escritura y actuación. Con un total de 12 encuentros repartidos en 3 meses, será un espacio para escribir historias propias y darles vida.
Los encuentros serán los martes de 15:30 a 16:40 o de 17:30 a 18:40, según el horario que elijas. Los mismos se dictarán a grupos reducidos para lograr una atención personalizada; y tendrán lugar en Ferrari n° 665, entre Castelli y Saavedra.
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