La celebración convocó a de vecinos, vecinas, emprendedores y familias que disfrutaron de propuestas culturales, gastronómicas y recreativas en el Parque Urbano “Viejo Casal”.



El intendente Nicolás Mantegazza participó del evento, recorrió la feria y compartió momentos con los asistentes, destacando el crecimiento sostenido de la celebración año tras año y su importancia para fortalecer la identidad local y el entramado productivo.



Durante las jornadas, los visitantes pudieron recorrer puestos de emprendedores y artesanos, disfrutar de espectáculos en vivo y acceder a una variada oferta gastronómica. La feria fue uno de los principales atractivos, con productos regionales y elaboraciones caseras que reflejan el trabajo y la dedicación de la comunidad.



El cierre de la fiesta contó con una destacada convocatoria, reafirmando el valor de estos espacios como puntos de encuentro que promueven la integración social, el desarrollo económico local y el disfrute en familia.



Desde el Municipio de San Vicente se destacó el trabajo conjunto con la Cámara de Comercio de Alejandro Korn y el compromiso de seguir impulsando este tipo de iniciativas que fortalecen el crecimiento de la ciudad y generan oportunidades para todos los vecinos.

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