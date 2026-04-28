El intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, encabezó un emotivo acto de reconocimiento a deportistas locales en el marco de una nueva edición del programa municipal de apoyo deportivo, Becas Deportivas, en la que se otorgaron un total de 40 becas.



La actividad contó con la participación de atletas, familias y autoridades, quienes celebraron el compromiso y los logros alcanzados por representantes del distrito en distintas disciplinas.



Durante el encuentro, se destacó el esfuerzo, la dedicación y la constancia de los deportistas sanvicentinos. Muchos de ellos integran selecciones nacionales y compiten en niveles de alto rendimiento. También se puso en valor el orgullo de contar con campeones del mundo que representan a San Vicente a nivel internacional.



Desde la Dirección de Desarrollo Deportivo, a cargo de Oscar Boccalandro, se estableció un sistema de requisitos para acceder a las becas. Además, se realiza un seguimiento de cada beneficiario: en caso de no cumplir con las condiciones, la beca se reasigna a otro deportista.

El programa incluye una ayuda económica y el acompañamiento de profesionales del área, como psicólogos, nutricionistas y profesores especializados en neurociencia aplicada al deporte.



Las Becas Deportivas Municipales siguen consolidándose como una política pública importante para apoyar el crecimiento de los talentos locales, brindando herramientas y oportunidades tanto a nivel distrital como nacional.



“Seguimos impulsando el deporte como una herramienta de crecimiento, esfuerzo y generación de oportunidades para nuestra comunidad”, expresó el jefe comunal, reafirmando el compromiso de la gestión con el desarrollo del deporte.



La jornada estuvo marcada por momentos de emoción y reconocimiento, reflejando el vínculo cercano entre el Estado municipal y los deportistas, pilares en la construcción de una comunidad más inclusiva y con mayores oportunidades.

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