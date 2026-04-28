El domingo 7 de junio tendrá lugar este evento, que fomenta el comercio regional y reúne gastronomía, cultura y música.

Como todos los años, el encuentro se llevará a cabo en la localidad lindera de Gómez, y contará con un paseo del pastelito, puestos de artesanos y emprendedores, productos locales, artistas que presentarán shows en vivo y la mejor gastronomía.

Según expresaron desde Gómez Turismo, próximamente brindarán información para quienes quieran participar del evento.

NOTA EN DESARROLLO.

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