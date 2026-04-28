Este proyecto artístico tendrá lugar en la Sala de Cultura a partir de las 20:00.

«Del Revés» surgió años atrás para difundir la obra musical de María Elena Walsh, y representar sus canciones más conocidas a lo largo de su carrera. Pablo Di Lorenzo fue quien reversionó la mayoría de las canciones, y el objetivo es que otros músicos se sumen a este proyecto para producir otra lista con nuevas reversiones.

Las entradas están a la venta en la Boletería Oficial de Cultura, en Sáenz Peña n° 676; y de manera online en la página PlateaUno Tickets.

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