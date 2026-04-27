Un cruce de caminos entre culturas milenarias que conquista a través de los sentidos. Descubrí un destino que lo tiene todo.

La salida grupal acompañada a Turquía de Add Travel Group tiene fecha prevista para el 2 de junio de 2026, con un recorrido de 13 días y 12 noches que incluye algunos de los destinos más representativos del país.

El itinerario contempla ciudades como Estambul, Capadocia y Pamukkale, combinando historia, cultura y paisajes únicos en un mismo viaje. Estambul, ubicada entre Europa y Asia, ofrece una mezcla de tradición y vida urbana, con visitas a lugares emblemáticos como Santa Sofía, la Mezquita Azul, la Basílica Cisterna y el recorrido por el Bósforo.

Capadocia es otro de los puntos más esperados, reconocida por sus formaciones rocosas conocidas como “chimeneas de hadas” y la posibilidad de realizar vuelos en globo al amanecer. El recorrido se completa con Pamukkale, famoso por sus terrazas naturales de aguas termales que generan un paisaje blanco característico.

UNA EXPERIENCIA QUE YA ELIGIERON VIAJEROS DE LA REGIÓN

Hace pocas semanas, más de 35 pasajeros de Add Travel Group viajaron a Turquía, en un recorrido organizado por la agencia, lo que refleja el interés sostenido por este destino.

Quienes participaron destacaron la organización del viaje, la variedad de lugares visitados y la posibilidad de recorrer el país con un itinerario completo y asistencia permanente, lo que permite disfrutar la experiencia sin preocuparse por la logística.

SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA CON TODO ORGANIZADO

La propuesta incluye:

Vuelos internacionales con equipaje incluido

Alojamiento con desayuno y parte del itinerario con media pensión

Traslados y excursiones según programa

Guía de habla hispana durante todo el recorrido

Asistencia al viajero

Acompañante de Add Travel Group desde Argentina

El precio es de USD 4.200 por persona en base doble, con la posibilidad de financiar el viaje en cuotas. Además, para quienes viajan solos, la agencia ofrece habitación a compartir garantizada, facilitando la participación en este tipo de salidas grupales.

CONSULTAS Y RESERVAS

Con más de 18 años de trayectoria, Add Travel Group acompaña a miles de pasajeros cada año, brindando asesoramiento antes, durante y después del viaje. La agencia trabaja con operadores y hoteles de confianza, y pone el foco en que cada experiencia sea única, cuidando los detalles y ofreciendo siempre asistencia personalizada. Para consultas, reservas o más información:

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