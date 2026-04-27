Se desarrolló el Segundo encuentro del Consejo de Discapacidad en el Museo

Representantes del área de Desarrollo Social, Educación y referentes locales se reunieron para establecer prioridades en accesibilidad, atención comercial y seguridad vial.

La Secretaría de Desarrollo Social, mediante su Dirección de Discapacidad, encabezó el Segundo encuentro del Consejo de Discapacidad; una nueva jornada de trabajo enfocada en fortalecer la integración y el respeto de los derechos en el ámbito local.

El mismo tuvo lugar en las instalaciones del Museo y Archivo Histórico y fue llevado adelante por la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Dirección de Discapacidad.

En el plenario, se abordaron distintos temas; el eje central fue la prioridad para personas con discapacidad, trabajada con relación a la educación vial, la atención en comercios y su cumplimiento en todos los ámbitos.



De la reunión participaron la Jefa Distrital de Educación, y la directora de la Escuela de Educación Especial N° 501, junto a referentes de distintos sectores, con el compromiso de seguir construyendo un Brandsen más inclusivo.

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