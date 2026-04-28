El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) anunció que la Argentina volvió a ser considerada país libre de influenza aviar altamente patógena (IAAP), tras cerrar el último brote registrado en aves comerciales y elevar el correspondiente informe de autodeclaración ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

El documento presentado detalla las acciones sanitarias implementadas desde la detección de los primeros casos sospechosos, así como los procedimientos aplicados tras la confirmación de los brotes, conforme a la Resolución N° 466/2025. También incluye los resultados de la vigilancia epidemiológica que permiten respaldar el estatus sanitario alcanzado, en línea con lo establecido por el Código Sanitario de los Animales Terrestres del organismo internacional.

La recuperación de la condición sanitaria se produce luego de que transcurrieran más de 28 días desde la finalización de todas las tareas en los cuatro focos detectados en establecimientos de aves de corral. Estos se registraron en Ranchos, Lobos, Bolívar y Alejo Ledesma. Las intervenciones incluyeron el despoblamiento de las granjas afectadas, la disposición final de los animales, y tareas de limpieza y desinfección, sin que se registraran nuevos casos en el período posterior.

A partir de esta situación, el SENASA retomará las negociaciones para la exportación de productos aviares con países y bloques con los que mantenía acuerdos bajo la condición de país libre de IAAP. En ese sentido, el organismo destacó que, durante la emergencia, se logró sostener el comercio con aquellos mercados que aplican criterios de zonificación o compartimentación, mecanismos que permiten garantizar la continuidad de las exportaciones incluso ante brotes localizados.

Desde el organismo subrayaron que el informe presentado no solo aporta transparencia ante los países importadores, sino que también fortalece la confianza en el sistema sanitario argentino y en sus capacidades de control y vigilancia.

Campaña de prevención y vigilancia

En paralelo, el SENASA lanzará una campaña de comunicación orientada a reforzar la prevención de la enfermedad y sostener el estatus sanitario logrado. La iniciativa estará dirigida a públicos específicos y difundirá recomendaciones vinculadas al manejo, la higiene y la bioseguridad en la producción avícola, así como la importancia de la detección temprana.

El organismo recordó la necesidad de notificar de inmediato la presencia de signos compatibles con influenza aviar, como alta mortandad o síntomas nerviosos, digestivos o respiratorios en aves domésticas o silvestres.

Las autoridades sanitarias remarcaron que la vigilancia constante y el cumplimiento de las medidas preventivas resultan fundamentales para reducir el riesgo de reintroducción del virus y preservar la condición sanitaria recientemente recuperada.

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