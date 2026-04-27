Un testimonio conmovedor pone en el centro de la escena una situación que duele, preocupa y abre interrogantes. Se trata de Sebastián Mayor, nacido en Brandsen y radicado desde hace años en Capilla del Monte, Córdoba, quien atraviesa una compleja batalla judicial para poder restablecer el vínculo con su hijo de 11 años.

En una entrevista realizada por el medio Cordobés DoceTV, Mayor expresó su angustia y su temor por la situación que atraviesa el niño. Según relató, la separación con la madre ocurrió cuando su hijo tenía apenas un año, y desde entonces el contacto se fue deteriorando hasta quedar completamente interrumpido.

“Estoy desesperado porque mi hijo está en riesgo”, afirmó. En su testimonio, describió un escenario que considera alarmante: falta de escolarización, aislamiento familiar y un estado general que lo tiene en alerta. “No puedo hablar con él, no puedo verlo, no puedo compartir nada”, sostuvo.



El caso cuenta con intervención judicial y pericias realizadas, las cuales —según se expuso en la entrevista— indicarían que el padre se encuentra en condiciones de mantener el vínculo. Sin embargo, el proceso de revinculación no logra avanzar.



Durante el informe también tomó la palabra la abogada de Mayor, quien aportó elementos que suman preocupación al cuadro. Según señaló, en distintas audiencias la madre habría manifestado que no enviaba a los niños a la escuela porque “Dios se lo decía”, una declaración que encendió alarmas en el ámbito profesional interviniente.



Asimismo, la representación legal indicó que existen informes que advertirían sobre una posible situación de riesgo para el menor. También se mencionó que no se habrían cumplido algunas disposiciones judiciales clave, como instancias de revinculación o evaluaciones periciales, lo que dificulta aún más el avance del proceso.

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Visiblemente afectado, Mayor también hizo referencia a casos recientes que conmocionaron al país y expresó su temor por posibles desenlaces extremos: “No quiero que mi hijo sea un Lucio o un Ángel”, manifestó.



Más allá de las posiciones de las partes, el eje central vuelve a instalarse en el interés superior del niño. Especialistas remarcan la importancia de que la Justicia actúe con celeridad y precisión, evitando dilaciones que puedan agravar situaciones delicadas.



El caso de este vecino nacido en Brandsen expone una realidad que se repite en distintos puntos del país: conflictos por la revinculación, tiempos judiciales extensos y la necesidad urgente de garantizar el bienestar de los niños por encima de cualquier disputa entre adultos.



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