Agostina es una vecina de nuestra ciudad que representó a Brandsen en el 6° Concurso Provincial de Mieles y estuvo en el podio de los tres mejores, donde ocupó el segundo lugar de la categoría Jóvenes Emprendedores Apícolas por el trabajo que realiza desde hace un año a la par de Andrea y Daniel, su mamá y su papá. En un diálogo con InfoBrandsen contó cómo fue la experiencia y de qué manera llegaron a esta competencia.

«Es la primera vez que participo, arranqué hace un año y me inscribí con nuestra primera cosecha» expresó Agostina respecto al certamen que entregó sus premios entre el 1 y el 7 de junio, y agregó que lograr estar entre los tres mejores de su categoría, donde también estuvieron Bautista Olivera, quien representó a Chivilcoy con el primer puesto; y Facundo Althabe, quien ocupó el tercer lugar en representación de Tandil.

La entrevistada también nos contó que trabaja junto a sus padres, los tres apicultores: «Arrancamos con el curso de Mi Primera Colmena que sacó el MDA, es algo que teníamos pendiente de años y un día de dio. A partir de ahí nos empezó a gustar cada día más hasta que nos atrapó por completo el mundo apícola». Según expresó, esta experiencia la llevó a querer profundizar su conocimiento en el área y ahora estudia Apicultura en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP); sobre lo cual comentó que «es un mundo muy grande, todos los días aprendemos algo nuevo».

Por otro lado, nos contó que conocieron el concurso debido a que un profesor les comentó sobre éste; como les interesó la propuesta y estaban dentro de la fecha habilitada para inscribirse, aprovecharon con amigos y colegas de la zona y enviaron las muestras para participar. El jurado debió analizar 111 muestras provenientes de 20 distritos de la Provincia que fueron organizados en cinco categorías.

«Nos avisaron los ganadores a través de un Zoom ¡Fueron muchos nervios! el sábado en la Expo Miel de Azul nos llevamos la sorpresa de que el Ministro de Desarrollo Agrario regaló a los ganadores un lugar en el Congreso de FILAPI», finalizó.

Además de participar en este concurso, padres e hija llevan adelante un emprendimiento familiar llamado «Miel Dulce Linaje» en el cual venden miel que ellos mismos producen; y también muestran el proceso de producción.

🍯 Conocé este emprendimiento familiar Descubrí la historia de Dulce Linaje, una propuesta familiar de Brandsen dedicada a la producción de miel 100% natural, elaborada con dedicación, tradición y compromiso con la calidad. Accedé a su Instagram ❀ ❁ 🐝 ❁ ❀

Por Rocío García Beconi

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp