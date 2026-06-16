Fernando Raitelli: “Cuando los brandseños hacemos las cosas bien…”

El intendente celebró la eliminación de los residuos acumulados en el ingreso al camino hacia Monte Viejo.

El intendente Fernando Raitelli compartió este martes un video en redes sociales en el que destacó la limpieza de un sector que durante mucho tiempo fue utilizado como microbasural. Se trata de la zona ubicada sobre la Ruta 215, en el acceso al camino que conduce al Paso de Piedra y Monte Viejo.

Durante la grabación, Raitelli mostró el estado actual del lugar y valoró la ausencia de residuos que hasta hace poco tiempo se acumulaban en el sector. “Miren. No hay más basura. ¿Se acuerdan de que teníamos microbasurales acá?”, expresó mientras recorría el acceso.

El Jefe Comunal consideró que la mejora representa una señal positiva para la comunidad y remarcó la importancia de sostener conductas responsables en materia ambiental. “Cuando los brandseños hacemos las cosas bien, Brandsen queda más lindo; más limpio”, señaló.

Asimismo, manifestó su deseo de que la limpieza se mantenga en el tiempo y que los vecinos eviten arrojar residuos en espacios públicos. “Espero que sigamos con esa lógica de no arrojar más basura en lugares, en ningún lugar”, afirmó.

Raitelli también destacó la relevancia del sitio por tratarse de uno de los accesos al distrito. “Tenemos basura en lugares claves como este ingreso. Es un ingreso más, al igual que el de la Ruta 54 y la 215. Bueno, está limpio, es una buena noticia”, sostuvo.

Finalmente, reiteró su expectativa de que la comunidad continúe acompañando este tipo de acciones para preservar los espacios comunes. “Espero que sigamos con esa lógica”, concluyó.

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