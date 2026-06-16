Esta propuesta organizada por el Club de Lectura se llevará a cabo el primer domingo del mes y se desarrollará de la mano de Inés Grimland y Laura Dippolito, dos narradoras que traen esta obra a nuestra localidad luego de presentarla en la ciudad de La Plata.

El encuentro está destinado a un público adulto y comenzará a las 18:30 en la misma biblioteca, ubicada en Mitre n° 251. Además, durará una hora y cuenta con cupos limitados.

Dos mujeres, un aeropuerto, historias que despegan. En esta función de cuentos, las narradoras orales comparten historias autobiográficas y adaptaciones literarias. Un viaje a través de emociones, lugares y experiencias que dejan huellas.

Si querés conseguir tus entradas anticipadas debés enviar un mensaje al 2223-432416. El valor de las mismas es de $15.000 cada una. Lo recaudado será a beneficio del espacio cultural local, y contará con servicio de cafetería y cosas ricas para comprar.

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