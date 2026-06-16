Los festejos reunieron a autoridades, representantes de la Iglesia y vecinos en una jornada marcada por la fe, la historia y la bendición de nuevas obras.

La comunidad de Alejandro Korn vivió una jornada histórica al celebrar el 125° aniversario de la Parroquia San Antonio de Padua, una institución emblemática que desde hace más de un siglo acompaña el crecimiento y la vida social, cultural y espiritual de la localidad.

Las fiestas patronales contaron con la participación del intendente Nicolás Mantegazza, el párroco Gustavo Oubiña, el obispo monseñor Jorge Lugones, autoridades locales, instituciones intermedias y cientos de vecinos y vecinas que se acercaron para compartir una jornada de fe, encuentro y celebración.

Durante el acto central, la parroquia recibió una placa conmemorativa en reconocimiento a sus 125 años de trayectoria y compromiso con la comunidad. Asimismo, se llevó adelante la bendición del nuevo salón parroquial, una obra que forma parte de la ampliación de las instalaciones y que permitirá fortalecer el desarrollo de actividades pastorales, educativas, sociales y comunitarias.

En ese marco, las autoridades destacaron el rol fundamental que la Parroquia San Antonio de Padua ha desempeñado a lo largo de su historia, consolidándose como un espacio de contención, solidaridad y construcción de valores para generaciones de vecinos y vecinas de Alejandro Korn.

La celebración concluyó con actividades culturales, encuentros comunitarios y muestras de afecto hacia una institución que continúa siendo un pilar fundamental en la identidad y el desarrollo de la ciudad.

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