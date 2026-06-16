Las actividades incluirán el tradicional izamiento, el Tedeum, la Promesa de Lealtad de los alumnos y un desfile cívico que unirá a vecinos e instituciones.

El próximo sábado 20, vecinos, instituciones educativas, entidades intermedias y organizaciones de Domselaar participarán de los actos conmemorativos por el Día de la Bandera, en homenaje al General Manuel Belgrano. La jornada incluirá el tradicional desfile, la Promesa de Lealtad a la Bandera y una gran fiesta popular.

La Municipalidad de San Vicente invita a toda la comunidad a participar de las actividades organizadas en la localidad de Domselaar para conmemorar el Día de la Bandera, una fecha emblemática para la historia argentina que recuerda el legado de Manuel Belgrano y reafirma los valores de identidad, compromiso y pertenencia.

Las actividades comenzarán a las 9.30 con el Izamiento de la Bandera en la Plaza de la Bandera, ubicada sobre Artigas entre Juan B. Justo y Alfonsina Storni. Posteriormente, a las 10, se celebrará el tradicional Tedeum en la Capilla Santa Clara de Asís.

A las 11, alumnos de las instituciones educativas realizarán la Promesa de Lealtad a la Bandera, uno de los momentos más significativos de la jornada, reafirmando su compromiso con los valores patrios y la construcción de una ciudadanía responsable.

Luego, desde las 11.30, tendrá lugar el Tradicional Desfile Cívico, del que participarán escuelas, instituciones y organizaciones de la comunidad, en una muestra de identidad local y espíritu comunitario.

La celebración continuará desde las 13.30 con una Fiesta Popular en el Fortín La Rastrillada, en la calle Maipú 232 entre Laprida y Güemes, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de propuestas culturales, música y actividades para toda la familia.

De esta manera, Domselaar se prepara para vivir una nueva jornada de encuentro y celebración patriótica, convocando a toda la comunidad a compartir una fecha que forma parte de la identidad y la memoria colectiva de los argentinos.

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