El Instituto de Previsión Social informó las fechas de cobro para las personas jubiladas y pensionadas de la provincia de Buenos Aires.

El Instituto de Previsión Social (IPS) informa que las personas jubiladas y pensionadas de la provincia de Buenos Aires percibirán el medio aguinaldo -SAC Proporcional- el lunes 29 de junio. Asimismo, los haberes correspondientes al mes de junio se abonarán, como es habitual, en dos jornadas de acuerdo con el siguiente cronograma:

LUNES 29 DE JUNIO

Pago de medio aguinaldo – SAC proporcional-

Jubilaciones y pensiones contributivas con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 y 9

Pensiones sociales no contributivas con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 y 9

Pago de haberes de junio

Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2, 3;

Pensiones sociales no contributivas con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 y 9

MARTES 30 DE JUNIO

Pago de haberes de junio

Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.

El organismo previsional recordó además que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de julio de 2026.

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