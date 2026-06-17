El Instituto de Previsión Social informó las fechas de cobro para las personas jubiladas y pensionadas de la provincia de Buenos Aires.
El Instituto de Previsión Social (IPS) informa que las personas jubiladas y pensionadas de la provincia de Buenos Aires percibirán el medio aguinaldo -SAC Proporcional- el lunes 29 de junio. Asimismo, los haberes correspondientes al mes de junio se abonarán, como es habitual, en dos jornadas de acuerdo con el siguiente cronograma:
LUNES 29 DE JUNIO
Pago de medio aguinaldo – SAC proporcional-
- Jubilaciones y pensiones contributivas con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 y 9
- Pensiones sociales no contributivas con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 y 9
Pago de haberes de junio
- Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2, 3;
- Pensiones sociales no contributivas con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 y 9
MARTES 30 DE JUNIO
Pago de haberes de junio
- Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.
El organismo previsional recordó además que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de julio de 2026.
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