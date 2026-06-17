El presidente de la UCR local habló a pocas horas de asumir y -entre otros temas- ratificó el objetivo de recuperar la conducción del municipio.

A pocos días de asumir formalmente la presidencia de la Unión Cívica Radical de Brandsen, Daniel Cappelletti brindó definiciones sobre el presente y el futuro del partido mediante una entrevista en Grassi.com (Estación Radio). Este jueves 18 a las 19.30, se realizará el acto de asunción de las nuevas autoridades partidarias.

Según explicó, el recambio institucional se da en el marco de un amplio acuerdo alcanzado dentro del radicalismo provincial que permitió conformar listas de unidad en gran parte de los distritos bonaerenses. “Para nosotros es muy importante porque forma parte de la continuidad institucional que debemos darle al partido y se enmarca en un acuerdo provincial que se logró en toda la provincia y particularmente en la Tercera Sección Electoral”, señaló.

Cappelletti destacó que el principal objetivo que hoy tiene la UCR es consolidar la unidad interna para fortalecer su presencia territorial y posicionarse como una alternativa política competitiva. “La agenda provincial hoy es consolidar la unidad partidaria para fortalecer el despliegue territorial en los 135 distritos. Ese es el eje fundamental sobre el que estamos trabajando desde hace tiempo y algunos logros ya hemos alcanzado”, expresó.

Para el exjefe Comunal, la existencia de listas de unidad en numerosos municipios demuestra que el radicalismo está transitando un camino de reconstrucción y fortalecimiento institucional. Sin embargo, aclaró que la tarea partidaria no debe limitarse a la organización interna, sino que debe enfocarse principalmente en las demandas de la sociedad. “La segunda prioridad es trabajar con los vecinos y con los problemas que sufren diariamente. Creemos firmemente que la Unión Cívica Radical debe encarnar un proyecto de centro de cara a las próximas elecciones”, sostuvo.

En esa línea, remarcó que la intención del radicalismo es ofrecer una alternativa distinta a la polarización que domina la política nacional y provincial. “Estamos buscando acuerdos que tengan que ver con representar un espacio de centro en la provincia de Buenos Aires y también en Brandsen, interpretando y respetando el sentir de los vecinos”, afirmó.

Durante la entrevista, Cappelletti fue explícito respecto de las aspiraciones políticas de la UCR para los próximos años. “Creemos que el radicalismo tiene que volver a recuperar la conducción del municipio. Estamos trabajando para que la provincia de Buenos Aires logre recuperarse; la situación hoy no da para más”, aseguró.

EL DEBATE SOBRE MALVINAS II Y LA REGULARIZACIÓN DE LOS BARRIOS

Uno de los temas centrales de la entrevista fue la situación de los emprendimientos urbanísticos y particularmente la controversia generada en torno al barrio Malvinas II, aunque prefirió analizar la problemática desde una perspectiva general. “No voy a hablar de un barrio en particular porque todos los emprendimientos tienen distintas situaciones. Lo que sí puedo decir es que durante nuestra gestión se trabajó muchísimo para regularizar todos los barrios que tenían dificultades”, afirmó.

En ese sentido, rechazó la idea de que las exigencias actuales representen cambios arbitrarios en las reglas de juego. “Escuché hablar de cambios de reglas, pero no son cambios de reglas de juego. Son actualizaciones normativas que la Provincia de Buenos Aires fue incorporando a lo largo del tiempo”, explicó.

Mencionó especialmente el impacto que tuvieron el Código Urbano Territorial aprobado en 2013 y posteriormente la Ley de Hábitat, normas que establecieron nuevas obligaciones para los desarrolladores. “Cada una de esas herramientas generó exigencias que los emprendedores deben cumplir. Muchos proyectos quedaron en el camino durante los relevamientos realizados por la Provincia justamente porque no cumplían con todos los requisitos”, recordó.

Por esa razón, consideró que la discusión debe darse sobre bases técnicas y jurídicas, más que políticas. “Creo que no es una cuestión del Concejo Deliberante. Es una cuestión de cumplir la ley que corresponde a cada emprendimiento”, sostuvo. Y agregó: “Ofrezco públicamente al equipo legal de nuestra gestión para discutir estos temas. Trabajamos muchísimo en la regularización de distintos emprendimientos y creo que sería bueno dar un debate técnico y serio”.

PREOCUPACIÓN POR PRESUNTAS OCUPACIONES EN JEPPENER

Otro de los temas abordados fue la denuncia de vecinos sobre posibles ocupaciones de terrenos ubicados en cercanías de la cancha de sóftbol de Jeppener. Cappelletti indicó que tomó conocimiento de la situación, aunque aclaró que desconoce cuál fue la intervención municipal. “He visto que esos terrenos han sido ocupados, pero no sé si fueron entregados por la Municipalidad o si se trata de una usurpación. La verdad es que lo desconozco”, manifestó.

No obstante, recordó que durante sus gestiones se impulsaron diversas acciones destinadas a incorporar tierras al patrimonio municipal. “Sobre esa manzana había terrenos municipales y también una posesión que el municipio venía consolidando desde 2005 o 2006. Era parte de una política que también se aplicó en otros espacios públicos”, explicó.

Sin embargo, lamentó que con el paso de los años el espacio haya sido abandonado. “Era una cancha preparada para recibir torneos importantes y que se hizo con mucho esfuerzo; nosotros intentamos recuperarla y esta gestión la abandonó totalmente”, afirmó.

UNA PLATAFORMA COMÚN PARA LA UCR LOCAL

En el plano local, Cappelletti destacó que el proceso de unidad alcanzado dentro del radicalismo incluye a todos los sectores internos, incluso a aquellos que mantuvieron diferencias en los últimos años.

Aseguró que dirigentes como Joaquín Vrancic y Jesús Ortega participarán activamente en la elaboración de una propuesta de gobierno para el distrito. “Quien sea el candidato que represente a la Unión Cívica Radical va a tener una plataforma única construida entre todos los sectores del partido”, afirmó.

Aunque evitó hablar de candidaturas personales, dejó abierta la posibilidad de asumir cualquier rol que el partido considere necesario. “Voy a hacer lo que el partido diga. Tenemos muchos candidatos y lo importante es construir una propuesta común para recuperar el municipio”, expresó. Y reiteró que el objetivo central es fortalecer al radicalismo como una opción competitiva para los vecinos: “Brandsen merece que la Unión Cívica Radical sea un actor fundamental en la construcción de lo que viene”.

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