Aquelarre y Piernícolas forman parte de los nueve clubes fundadores de la nueva competencia regional, que apuesta al compañerismo, la pertenencia y el disfrute del deporte por encima de los resultados.

El crecimiento sostenido del newcom en todo el país dio un nuevo paso en la región con la creación de la Liga Recreativa LICAP (Liga, Colores, Amistad y Pertenencia), una iniciativa impulsada por entrenadores y referentes de distintos clubes que busca fortalecer la práctica de esta disciplina desde una mirada recreativa e inclusiva. Entre los equipos fundadores se destacan dos representantes de Brandsen: Aquelarre y Piernícolas, que participan activamente del primer torneo organizado por la flamante competencia.

La Liga comenzó a funcionar en abril de este año y reúne actualmente a nueve equipos de Brandsen, La Plata, Berisso, Magdalena, Verónica y Bernal. La propuesta contempla categorías +50, +60 y +68, tanto en modalidad mixta como femenina, y ya disputó cinco fechas de su Torneo Apertura, cuya definición está prevista para el próximo 5 de julio.

La iniciativa nació a partir de una idea de las profesoras de Educación Física y entrenadoras Silvina Perilli, de La Plata Newcom, y Rosana Sosa, de Capybaras de Berisso, quienes coincidieron en la necesidad de generar un espacio donde el newcom mantuviera su esencia recreativa, promoviendo la integración y el sentido de pertenencia de los equipos.

“El newcom está creciendo muchísimo en nuestro país, y al mismo tiempo cada vez se diferencia más entre lo competitivo y lo recreativo. Nosotros no decimos que una cosa es mejor que otra, simplemente apuntamos a lo recreativo y que los equipos que jueguen tengan la misma idea”, explicó Perilli.

Por su parte, Sosa remarcó que el objetivo principal es compartir y disfrutar. “Obviamente hay un tanteador, y cuando el jugador entra a la cancha quiere ganar, a todos nos gusta ganar, pero si se pierde, no pasa nada. Ponemos música, compartimos un tercer tiempo y un lindo momento”, señaló.

Uno de los aspectos distintivos de LICAP es la defensa de la identidad de cada equipo. “Apuntamos a la pertenencia. Que cada uno juegue con lo que tiene, y no que busquen jugadores por cualquier lado, armen selecciones para ganar un partido o traigan jugadores federados. Entendemos que eso no sirve porque se le saca el lugar al que va a entrenar siempre y nosotros queremos que jueguen todos”, sostuvo Perilli.

Además de Aquelarre y Piernícolas de Brandsen, integran la Liga La Plata Newcom, Capybaras de Berisso, Club General San Martín de La Plata, Alquimistas de Los Hornos, Leones de Bernal, Canarios de Verónica y Tornado de Magdalena.

La organización del torneo se realiza de manera totalmente gratuita y requiere una coordinación permanente entre los clubes para definir fechas, sedes, arbitrajes y planillas de juego. “Hasta ahora nos venimos organizando muy bien, todos los equipos colaboran y hay muy buena onda. Están contentos y eso te da ganas de seguir haciendo cosas, queremos que la Liga crezca”, destacó Sosa.

El éxito de esta primera experiencia ya despertó el interés de nuevas instituciones. De hecho, varios equipos confirmaron su incorporación para el Torneo Clausura, que se desarrollará entre fines de julio y diciembre, por lo que la competencia continuará ampliando su alcance en toda la Región.

Fuente: El Día

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