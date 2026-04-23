El intendente de San Vicente participa actualmente de la Cumbre de Alcaldes de las Américas 2026, que se desarrolla los días 23 y 24 de abril en Florida, Estados Unidos.

El encuentro reúne a intendentes, líderes locales y referentes internacionales para debatir sobre los principales desafíos de las ciudades en la actualidad, con eje en el desarrollo económico, la atracción de inversiones, la seguridad, la planificación urbana y la modernización de la gestión pública.

Durante las jornadas, se llevan adelante sesiones plenarias, conferencias y espacios de intercambio donde se abordan temáticas vinculadas al crecimiento urbano, las alianzas público-privadas, el financiamiento de infraestructura, el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la gestión y el rol de las ciudades en un contexto global.

Además, la agenda incluye instancias de networking con autoridades y organismos internacionales, con el objetivo de generar vínculos institucionales y conocer experiencias que puedan ser adaptadas al desarrollo del distrito.

La participación en este tipo de espacios forma parte de una política de intercambio y cooperación que busca fortalecer las capacidades de gestión local, incorporar herramientas innovadoras y seguir impulsando el crecimiento de San Vicente.

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