El predio fue tomado en diciembre de 2025 y, pese a las denuncias, aún no fue recuperado. Denuncian venta ilegal de lotes, daños ambientales y amenazas a vecinos.

Una grave situación se desarrolla en un campo ubicado en la localidad de Domselaar, en la zona de estancias cercana a la Ruta 6, donde un vecino fue víctima de una usurpación violenta que aún no ha podido revertir en el ámbito judicial.

Según se pudo reconstruir, el hecho ocurrió el 12 de diciembre de 2025, cuando un grupo de personas irrumpió en la propiedad tras violentar el acceso. A partir de ese momento, se realizaron las denuncias correspondientes y tomó intervención la Fiscalía Descentralizada de San Vicente. Sin embargo, a la fecha, el propietario no ha logrado recuperar el inmueble.

De acuerdo a lo informado, entre los presuntos responsables figuran personas que ya estarían vinculadas a hechos similares, como usurpaciones y venta ilegal de lotes. Incluso, se habría detectado que continúan promocionando este tipo de operaciones a través de redes sociales y medios locales, repitiendo la modalidad de estafa.

La situación en el predio se ha agravado con el paso del tiempo. Testimonios y registros indican que el campo está siendo objeto de vandalismo: se denunciaron desmontes de arboleda centenaria, incendios intencionales de pastizales y daños en la infraestructura rural, como la quema de postes y alambrados. Estos hechos tendrían como objetivo avanzar en una posterior subdivisión ilegal del terreno para su comercialización.

Además, vecinos linderos denunciaron haber recibido amenazas al intentar acercarse al lugar para constatar el estado de la ocupación. Incluso, se indicó que los ocupantes reaccionan de manera violenta ante cualquier intento de inspección, lo que motivó la utilización de drones para relevar la situación del predio.

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Todos estos episodios —usurpación, incendios, daños materiales y amenazas— fueron incorporados a la causa que tramita en la Fiscalía Descentralizada de San Vicente. No obstante, el proceso judicial continúa sin resolución efectiva, ya que el damnificado aún no ha logrado el desalojo del lugar.

Desde el entorno del propietario y actores vinculados al sector inmobiliario manifestaron su preocupación por la reiteración de este tipo de maniobras ilegales en la zona y por la falta de respuestas rápidas ante situaciones que, aseguran, se repiten con una modalidad cada vez más organizada.

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