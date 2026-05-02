Un hombre de 26 años fue aprehendido durante el «Operativo Saturación» llevado a cabo por la policía local, luego de protagonizar un incidente mientras se encontraba a bordo de un vehículo junto a otras personas.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Magdalena Fait y Las Heras, en el marco de un procedimiento de control y prevención. Según se informó, efectivos que realizaban recorridas observaron un grupo de jóvenes consumiendo bebidas alcohólicas dentro de un automóvil.

Al intentar identificar al conductor del vehículo, la situación se tornó tensa: el hombre habría adoptado una actitud hostil e intentado agredir físicamente al personal interviniente, lo que derivó en su aprehensión en el lugar.

Además, se procedió a la incautación del rodado en el que se encontraba —un Fiat 147— y se le realizó el correspondiente test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 1,97 gramos de alcohol en sangre, muy por encima del límite permitido.

Interviene en el caso la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada de Brandsen junto con el Juzgado de Faltas local, desde donde se dispusieron las actuaciones de rigor y la presentación del aprehendido en sede judicial para las instancias correspondientes.

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