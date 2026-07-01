Tragedia en la Ruta 51: un camionero de Brandsen resultó herido en un choque fatal

El conductor del transporte sufrió lesiones de consideración y debió ser hospitalizado. Un joven de 18 años perdió la vida.

Un accidente que involucra a un vecino de nuestra Ciudad tuvo lugar el martes por la noche en la Ruta Provincial 51 a la altura de Coronel Pringles. En el mismo hubo una colisión fatal entre un camión y un automóvil que dejó como saldo un fallecido de 18 años, oriundo de la localidad de Laprida,

El hecho de tránsito ocurrió minutos antes de las 23 a la altura del kilómetro 529. Por causas que aun se están tratando de establecer, el camión Scania G410 y semiremolque cargado con arena que circulaba en sentido sur, conducido por un hombre de 33 años oriundo de Brandsen, colisionó con un Volkswagen Voyage en el que viajaba el joven lapridense en dirección hacia Olavarría.

El conductor del automóvil falleció en el lugar. Por su parte, el chofer del camión sufrió lesiones de consideración y fue trasladado en ambulancia al Hospital Municipal Pedro S. Sancholuz de Laprida.

En el lugar trabajó el personal del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Laprida con las unidades 10 y 11, coordinados por el comandante mayor Cristian Mendía. También intervino personal del Destacamento de Policía de Seguridad Vial La Madrid, el Destacamento San Jorge y dos ambulancias del sistema de salud de Laprida.

La Ruta Provincial 51 permaneció totalmente cortada durante algunas horas para permitir las tareas de peritaje de la Policía Científica. El tránsito se restableció tras la remoción de los vehículos.

La instrucción de la causa quedó a cargo del Destacamento de Policía de Seguridad Vial La Madrid, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Laprida.

NOTICIA EN DESARROLLO

Fuente: En Línea Noticias / El Fénix Digital

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