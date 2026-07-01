El Ejecutivo nacional autorizó un incremento que repercutirá en los usuarios de la Ciudad y la Región.

El Gobierno nacional autorizó un nuevo ajuste en las tarifas de la energía. Desde este mes, el gas natural aumentará un promedio del 3% en Brandsen y el resto de la provincia donde Camuzzi presta servicios.

La actualización fue autorizada por la Secretaría de Energía de la Nación y el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE), que aprobaron los nuevos cuadros tarifarios para las distribuidoras que abastecen de gas a los hogares platenses y bonaerenses en general.

Las facturas reflejarán un incremento promedio del 3%, en línea con la actualización nacional. En el caso de Camuzzi Gas Pampeana S.A., bajo la Resolución N°60/2026 se establece, por ejemplo, que las tarifas plenas sin subsidios serán de $361,63 por m³ para las categorías R1 (usuarios residenciales de bajo consumo), R2 (consumo medio-alto) y SGP en la localidad de Ameghino y a ello se sumará un cargo fijo mensual de $13.034,97 para R1 y $20.866,34 para R2 y SGP (compuesto por pequeños comercios, oficinas o establecimientos de bajo consumo no residencial).

Vale destacar, sin embargo, que el Ejecutivo libertario también prorrogó el 25% extra de bonificación para el gas en julio y aumentó el extra de bonificación en electricidad del 11.97% al 16,59% con el objetivo de «los usuarios más vulnerables estén protegidos en estos meses alto consumo debido al frío», según señaló la citada Secretaría a través de un comunicado.

Fuente: 0221

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp