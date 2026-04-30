Antes de las 15 de este jueves, Bomberos Voluntarios acudieron ante el llamado de los vecinos en un predio ubicado en Westinghouse y Edison.

En el epílogo de abril, Bomberos Voluntarios tuvieron que hacer una segunda salida por incendio de pastizales y cañas; en esta ocasión tuvieron qe dirigirse a Westinghouse y Edison en el barrio La Dolly II. Los vecinos, al percatarse de la situación, llamaron al cuartel para que sofocaran las llamas. Según explicaron vecinos a InfoBranden, el dueño del predio fue el que inició el siniestro.

Primero arribó una camioneta de Bomberos y ante la magnitud de las llamas, se pidieron refuerzos. Al tratarse de cañas, que es un vegetal muy combustible, tuvieron que recurrir a más personal y equipamiento.

NOTICIA EN DESARROLLO

Por Juan Franco – InfoBrandsen

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