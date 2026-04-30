En un entorno global que transita de los desequilibrios de la pospandemia hacia una normalización gradual —con inflación todavía resistente, tasas de interés moviéndose con cautela y mercados reacomodándose— el reto para el inversionista no es “adivinar” el siguiente titular: es construir criterios sólidos para identificar oportunidades reales de crecimiento y sostenerlas en el tiempo.

Bajo esa premisa, Adolfo del Cueto Aramburu comparte una visión práctica para navegar la inversión en sectores de alto crecimiento, especialmente relevante para México y América Latina: partir del contexto macro, entender qué fuerzas estructurales están impulsando productividad e innovación, y convertir ese análisis en decisiones con disciplina, transparencia y control de riesgos.

Un mundo en transición: el punto de partida antes de hablar de “alto crecimiento”

Para del Cueto, la primera clave es simple: el crecimiento no ocurre en el vacío. La oportunidad sectorial depende del “clima” macroeconómico: si el consumo se sostiene, si el costo del dinero baja o se estabiliza, si el dólar se mueve en rangos razonables, y si el mercado laboral mantiene estabilidad.

Hacia 2026, el escenario descrito por Bulltick apunta a una desaceleración global moderada. La excepción será Estados Unidos, que destaca por una resiliencia relativa gracias al impulso de condiciones financieras más flexibles y una creciente inversión en inteligencia artificial (IA). Esta última premisa comienza a permear la productividad, modelos de negocio y decisiones de capital.

En la práctica, esto significa que, para inversionistas, el análisis de sectores de alto crecimiento debe incorporar una segunda lectura: qué tendencias se benefician de un ciclo de normalización (no de euforia), y cuáles requieren supuestos frágiles para justificar valuaciones o expectativas.

Clave 1: entender “alto crecimiento” como tendencia estructural, no como moda

Del Cueto insiste en una distinción que suele perderse: un sector puede atraer atención por meses, pero eso no lo convierte en una oportunidad sostenible. En cambio, los sectores con alto crecimiento de largo plazo suelen tener al menos uno de estos motores:

Aumento medible de productividad (automatización, IA, analítica avanzada).

(automatización, IA, analítica avanzada). Mejor gestión del riesgo (modelos predictivos, monitoreo en tiempo real, controles).

(modelos predictivos, monitoreo en tiempo real, controles). Eficiencia operativa escalable (nube, integraciones, digitalización de procesos).

(nube, integraciones, digitalización de procesos). Transformación de experiencia del usuario (interfaces, acceso a información, trazabilidad).

(interfaces, acceso a información, trazabilidad). Mayor seguridad y confianza (identidad digital, ciberseguridad, gobernanza).

Desde la perspectiva tecnológica, Bulltick observa que la industria financiera está siendo transformada por ciertas herramientas (IA y machine learning, cloud computing, APIs abiertas, automatización (RPA), analítica avanzada, blockchain, y más recientemente IA generativa, aplicada a productividad interna y servicio).

Para el inversionista, la lectura es directa: los “ganadores” suelen ser quienes integran estas capacidades en el centro de su operación, no quienes las anuncian como accesorio.

Clave 2: convertir la macro en decisiones: inflación, tasas y el costo del error

En un contexto donde la inflación puede tardar más en alinearse con metas y las tasas se ajustan gradualmente, la selección de sectores de alto crecimiento exige un filtro adicional: sensibilidad al costo del capital.

Negocios que dependen de financiamiento caro o de expansión agresiva pueden resentir periodos prolongados de tasas relativamente altas.

Modelos con alta eficiencia, flujos más previsibles o ventajas claras de productividad tienden a resistir mejor.

Y, sobre todo, la diversificación deja de ser “recomendación estándar” para convertirse en un mecanismo central de supervivencia del portafolio.

Del Cueto subraya que el punto no es eliminar el riesgo —eso no existe—, sino pagar el riesgo correcto: el que tiene fundamento, información verificable y un plan de control.

Clave 3: alto crecimiento también significa “alto riesgo”: la disciplina manda

Cuando se habla de sectores en expansión, la conversación suele enfocarse en potencial y se olvida el reverso: mayor dispersión de resultados, cambios regulatorios, disrupción competitiva, ciclos de adopción y riesgos de ejecución. Por eso, Del Cueto plantea un enfoque de tres capas:

Tesis: por qué ese sector/empresa debería crecer (motor estructural). Prueba: qué evidencias sostienen la tesis (datos, adopción, escalabilidad, márgenes, seguridad, cumplimiento). Reglas: cómo se gestiona si la tesis se retrasa o cambia (límites, rebalanceo, escenarios, liquidez).

Esta disciplina se apoya en herramientas de monitoreo, simulaciones y análisis de sensibilidad para anticipar impactos de variables macro en carteras. También en capacidades de control que permiten reaccionar con rapidez ante cambios del mercado.

Clave 4: transparencia y alineación: el “cómo” importa tanto como el “qué”

En la inversión moderna, la ventaja competitiva no es solo identificar sectores prometedores, sino hacerlo dentro de un modelo donde el inversionista entienda: qué se está haciendo, por qué se está haciendo cuánto cuesta y cuáles son los riesgos reales.

En el ecosistema de asesoría, Bulltick enfatiza un principio: evitar conflictos de interés. En modelos tradicionales, el asesor puede tener incentivos por colocar ciertos productos; en cambio, el enfoque “fee-only” plantea que el cliente paga por la asesoría, sin comisiones por producto ni incentivos ocultos.

Del Cueto resume la idea con una frase operativa: si la relación no está diseñada para la transparencia, el inversionista termina tomando decisiones con información incompleta.

Clave 5: proteger el patrimonio también es educar: invertir pensando en generaciones

En México y LATAM, donde muchas decisiones patrimoniales se construyen con esfuerzo familiar, Del Cueto insiste en un punto que a menudo se subestima: la educación financiera es parte de la estrategia de protección.

Dentro de Bulltick, se plantea que preparar a las siguientes generaciones reduce el riesgo de que el patrimonio sea vulnerable a decisiones precipitadas o a productos mal entendidos. El objetivo no es convertirlos en especialistas, sino darles claridad para hacer preguntas correctas y comprender principios básicos de finanzas.

Este enfoque también cambia la conversación sobre “alto crecimiento”: no se trata de perseguir rendimientos rápidos, sino de construir una exposición razonada a tendencias estructurales, con un lenguaje común dentro de la familia o del equipo directivo.

Clave 6: el papel de Estados Unidos como termómetro (y como escenario de oportunidad)

Estados Unidos sigue funcionando como un termómetro relevante del apetito global por riesgo, la dirección de las tasas y el comportamiento de activos estratégicos.

En el marco analizado por Bulltick, se describe un escenario de resiliencia relativa en Estados Unidos y un entorno donde el dólar podría moverse con sesgo de depreciación moderada. Por otra parte, commodities como el petróleo y el oro responden a dinámicas de oferta, incertidumbre y política monetaria.

Una visión de largo plazo: “no hay caminos cortos”

La inversión en sectores de alto crecimiento debe sostenerse sobre una filosofía de largo plazo. En la historia de Bulltick, la idea de construir con paciencia, adaptarse a cambios de mercado y evitar atajos se repite como aprendizaje central: las bases sólidas toman tiempo.

Ese mismo principio aplica a cualquier inversionista: los sectores de alto crecimiento pueden ofrecer oportunidades relevantes, pero solo si se abordan con método, gobernanza, claridad de costos, gestión de riesgos y una brújula macroeconómica.

Acerca de Bulltick

Bulltick es una firma con trayectoria internacional que integra capacidades de intermediación, asesoría patrimonial, soluciones tecnológicas y una propuesta orientada a la transparencia y la alineación con el cliente. A lo largo de su evolución, la compañía ha desarrollado infraestructura y plataformas enfocadas en mejorar la experiencia del inversionista, fortalecer el control de riesgo y profesionalizar la toma de decisiones en entornos cada vez más digitales.

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