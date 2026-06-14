Con la presencia de las Madres de Malvinas homenajeadas, veteranos de guerra, familiares, autoridades, instituciones educativas y vecinos, Brandsen llevó adelante este domingo el primer homenaje oficial a las Madres de Malvinas. La ceremonia, realizada en el Paseo Malvinas, marcó además la puesta en vigencia de la ordenanza que instituye el 14 de junio como el Día de la Madre de Malvinas en el distrito, convirtiendo a Brandsen en uno de los primeros municipios de la provincia en impulsar un reconocimiento de estas características.

🇦🇷 ACTO COMPLETO | HOMENAJE A LAS MADRES DE MALVINAS Reviví la transmisión en vivo realizada por InfoBrandsen desde el Paseo Malvinas Compartimos la cobertura completa del Primer Homenaje a las Madres de Malvinas, realizado en Brandsen el domingo 14 de junio. Durante la jornada se llevó adelante el reconocimiento a las madres de veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas, la presentación del símbolo «Custodias de la Soberanía», la entrega de distinciones, el descubrimiento de una figura alegórica y distintos momentos cargados de emoción y memoria. 📹 Transmisión completa de InfoBrandsen

Un documento histórico que refleja el reconocimiento de la comunidad de Brandsen a las Madres de Malvinas y el compromiso permanente con la memoria, la soberanía y nuestros veteranos de guerra. InfoBrandsen | Primer Portal de Noticias de Brandsen

La mañana del domingo estuvo atravesada por la emoción, los recuerdos y el reconocimiento a aquellas mujeres que acompañaron a sus hijos antes, durante y después de la Guerra de Malvinas.

Durante el acto se recordó que la fecha elegida, el 14 de junio, coincide con la finalización del conflicto bélico de 1982 y simboliza el comienzo de una etapa marcada por el dolor, la espera y la reconstrucción de la vida de los veteranos y de las familias de quienes no regresaron.

Uno de los momentos centrales fue la lectura de la ordenanza aprobada por unanimidad por el Honorable Concejo Deliberante, mediante la cual se instituyó oficialmente el Día de la Madre de Malvinas en el partido de Brandsen. La normativa reconoce el papel fundamental que tuvieron las madres y las familias en el acompañamiento emocional y psicológico de los veteranos durante la posguerra.

Posteriormente, el veterano de Malvinas Juan Ciochi explicó el significado del símbolo que identificará a las Madres de Malvinas. El emblema reúne la silueta de las Islas Malvinas, una espada que representa la vocación de servicio y la defensa de la soberanía, unas manos entrelazadas que simbolizan la unión y la fuerza de las madres, y una bufanda, evocando aquellas prendas tejidas con esperanza para los soldados que combatían en las islas.

«Las madres tejían bufandas, pero también tejían esperanza», expresó Ciochi en uno de los pasajes más emotivos de su mensaje.

También tomó la palabra el veterano Alejandro Satragni, quien explicó el significado del clavel blanco elegido para representar a las Madres de Malvinas. Según señaló, la flor simboliza tanto la memoria de los caídos como la paz alcanzada por quienes pudieron reencontrarse con sus hijos tras la guerra.

símbolo que identificará a las Madres de Malvinas

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a las madres de veteranos y caídos de Brandsen, mientras que familiares recibieron las distinciones en nombre de aquellas que ya no están físicamente, pero permanecen presentes en la memoria colectiva.

Otro de los momentos destacados fue el descubrimiento de una figura alegórica a la Madre de Malvinas, una obra donada por el Astillero Río Santiago y emplazada en el Paseo Malvinas gracias a las gestiones impulsadas por el veterano Raúl Oroe junto al Centro Cultural Por Siempre Serán Héroes y la Municipalidad de Brandsen.

La música también tuvo un lugar especial. Leonardo Sita interpretó una canción de su autoría dedicada a las Madres de Malvinas, acompañado por Alejandro Rodríguez en guitarra y Gastón Satragni en piano. La composición resumió en versos el amor, la espera y la fortaleza de aquellas mujeres que sostuvieron la esperanza durante los días más difíciles.

Hacia el cierre, las propias Madres de Malvinas agradecieron el reconocimiento y destacaron la importancia de que su historia y la de sus hijos continúe siendo recordada por las nuevas generaciones. Veteranos como Raúl Oroe y Marcelo Cita también compartieron sentidas reflexiones sobre el papel que tuvieron sus madres en el regreso y en la reconstrucción de sus vidas después de la guerra.

El intendente Fernando Raitelli valoró la iniciativa impulsada por el Espacio Héroes de Malvinas y destacó que Brandsen se convirtió en un distrito pionero en institucionalizar este reconocimiento, resaltando que las madres «tejían esperanza» mientras aguardaban el regreso de sus hijos.

📖 Nota relacionada “Se me apretó el corazón, la garganta, todo. No tenía palabras, solo lo abracé” Antes del histórico homenaje realizado en Brandsen, una de las Madres de Malvinas compartió su emotivo testimonio sobre aquel reencuentro con su hijo tras la guerra y el significado que tiene este reconocimiento para todas las familias que atravesaron aquellos días. Leer la entrevista completa «`«`

La jornada concluyó con la interpretación de la Marcha de Malvinas, la entrega de bufandas confeccionadas por alumnos e instituciones educativas locales para las madres presentes y una fotografía colectiva que inmortalizó un momento histórico para la comunidad.

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