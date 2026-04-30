Con el objetivo de garantizar condiciones seguras durante el invierno, la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires puso en marcha una inversión de 1,8 mil millones de pesos destinada a obras y refacciones en las instalaciones de gas de establecimientos educativos en toda la provincia.

Los trabajos incluyen desde la renovación de cañerías y la adecuación de calefactores hasta pruebas de hermeticidad, incorporación de nuevos equipos y reacondicionamiento de sistemas existentes. Estas intervenciones se definen a partir de evaluaciones técnicas realizadas por los Consejos Escolares, que permiten detectar las necesidades específicas de cada institución.

De acuerdo a lo informado, la prioridad está puesta en aquellos edificios que requieren mejoras urgentes o presentan mayores dificultades estructurales vinculadas al funcionamiento de sus sistemas de calefacción. La iniciativa apunta a asegurar ambientes adecuados para sostener la actividad escolar durante los meses de temperaturas más bajas.

La directora general del área, Flavia Terigi, vinculó esta medida con otras acciones recientes y subrayó su impacto en la comunidad educativa. “Estos fondos se suman a los asignados a comienzos del ciclo lectivo y permiten que las escuelas enfrenten el invierno en condiciones de seguridad y confort”, expresó.

Además, remarcó que la planificación de las obras se realiza a nivel local, lo que favorece respuestas más precisas en cada distrito. “Contar con sistemas de calefacción adecuados también es una forma de cuidar a quienes habitan diariamente las escuelas”, afirmó.

La inversión forma parte de una política sostenida del gobierno bonaerense orientada a mejorar la infraestructura educativa, con foco en garantizar espacios seguros y adecuados para el desarrollo de las clases en todo el territorio.

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