Con una propuesta musical que cruza generaciones y estilos, el proyecto Del Revés se abre camino en los escenarios con un objetivo claro: rendir homenaje a la obra de María Elena Walsh desde una mirada actual, sin perder la esencia que marcó a tantas infancias.

Desde InfoBrandsen hablamos con Pablo Di Lorenzo, uno de los integrantes del grupo que se presentará el 13 de junio a partir de las 20:00 en la Sala de Cultura Municipal.

Actualmente, Del Revés está integrado por Claudio Pirillo en batería; Nicolás Benítez en trompeta y percusión; Fernando Poderoso en teclados; Marcos Di Lorenzo en contrabajo, bajo, guitarra y coros; y Pablo Di Lorenzo en bajo, guitarras y voz. Un equipo que, desde la reinterpretación, mantiene viva una obra que sigue resonando en distintas generaciones.

La iniciativa nació hace seis años como una idea de Marcos Di Lorenzo, aunque recién pudo tomar forma en 2023, cuando ambos hermanos lograron hacerse el tiempo para desarrollarla. “Por compromisos que teníamos con la música no podíamos llevarlo a cabo, hasta que en 2023 me mostró las 25 canciones y me dijo que las reversione”, contó Pablo Di Lorenzo en diálogo con este medio. A partir de allí comenzó un intenso trabajo de producción: “Así estuve ocho meses, y en 2024 comenzamos a sonar y hacer shows en distintos lugares”.

El proceso creativo es compartido. Pablo se encarga de las reversiones, pero cada decisión se toma en conjunto. “Entre los dos vamos viendo si funciona o no”, explicó. Con el paso del tiempo, ambos buscaron a otros músicos para que formen parte de este proyecto musical y se sumen con ellos a cada uno de los shows.

Más allá de lo artístico, el motor del proyecto tiene un origen emocional. Según relató, la idea de su hermano siempre estuvo ligada a la huella que dejaron esas canciones en su vida: eran parte de lo que escuchaban en la infancia, impulsados por sus padres. En ese sentido, consideró que había un espacio “muy quieto” en torno a ese repertorio y que era necesario volver a ponerlo en movimiento. Con el correr de las presentaciones, esa intuición inicial se fue consolidando. Hoy sienten que fue una idea genial haber apostado por este camino.

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Uno de los desafíos iniciales fue enfrentar las expectativas del público. Las primeras presentaciones generaban incertidumbre sobre cómo serían recibidas estas versiones, que se alejan de lo tradicional. “Hay de rock, vals, tango, reggae, pop; y no hay gente que haga este tipo de cosas”, señaló. Esa diversidad sonora es uno de los sellos del espectáculo: está pensado para todo público y no exclusivamente para chicos.

El show se tranforma de manera constante. La intención es no hacerlo repetitivo, sino mantenerlo dinámico. Pablo contó que en cada presentación la respuesta del público refuerza el sentido del proyecto: adultos que se emocionan al revivir recuerdos y niños que conectan desde el juego, el baile y la sorpresa. “La gente nos agradece porque los hace recordar todo lo que pasó, y los chicos se re divierten, bailan todo el tiempo”, expresó.

A lo largo de este recorrido, el grupo ha sumado experiencias significativas. Entre ellas, se destaca la presentación en el Hospital Garrahan durante Navidad, que Pablo definió como “increíble y movilizante”. También llevaron su música al Hogar El Alba de Rivadavia y al espacio Las Mandarinas, donde vivieron momentos especialmente valorados. Otra participación destacada fue el 2 de abril, en el marco del Día de la Concientización sobre el Autismo, en la Plaza del Vaticano, frente al Teatro Colón.

Con el proyecto en pleno crecimiento, las aspiraciones apuntan a ampliar horizontes. Pablo no descarta sumar artistas reconocidos a futuro —mencionó a Milo J y Soledad Pastorutti— y plantea como objetivo recorrer todo el país, además de conseguir un productor o productora que acompañe el desarrollo de la propuesta.

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Por Rocío García Beconi

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