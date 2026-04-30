Un accidente de tránsito se registró esta noche en la esquina de Rivadavia y Azcuénaga, donde por causas que aún se intentan establecer impactaron dos rodados: un Renault Stepway y una Peugeot Partner.
En el lugar interviene personal policial junto a una ambulancia del SAME, realizando las tareas correspondientes. De acuerdo a las primeras informaciones, no se habrían reportado personas con lesiones de gravedad.
