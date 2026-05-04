Esta mañana, un siniestro vial tuvo lugar en el barrio Las Mandarinas.

Este lunes, alrededor de las 9.40 tuvo lugar un accidente de tránsito en la intersección de Ruta 210 y Magdalena de Fait, barrio Las Mandarinas. Por causas que se tratan de establecer, una motocicleta Honda CG 150 Titán y un camión Mercedes 1114.

Tras el incidente, el conductor de la motocicleta tuvo que ser trasladado al Hospital Municipal, al parecer, sin mayores consecuencias.

En el lugar intervino personal de Salud y Policía Comunal.

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