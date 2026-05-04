Desde este lunes, comenzó a regir un nuevo tarifario donde el viaje mínimo en la Ciudad ronda los $1000; a Jeppener supera los $1700.

Viajar en colectivo ya es más caro desde este lunes, tras la entrada en vigor de un nuevo cuadro tarifario que elevó el pasaje mínimo a $968,57. El gobierno de la provincia de Buenos Aires implementó el aumento de transporte previsto para este mes con un incremento adicional debido al precio del gasoil por el conflicto bélico en Medio Oriente.

Todos los meses la suba contemplaba la inflación pasada -3,4% en el último IPC- más el 2%. Sin embargo, viajar en territorio bonaerense costará un 11,16% más.

El aumento fue definido por el Ministerio de Transporte bonaerense y establece este piso para la primera sección, aunque dicho porcentaje el aumento es mayor en los recorridos más largos y llega incluso hasta el 23% en la última de las categorías.

En paralelo, otras secciones registraron subas más pronunciadas y cambios en la estructura tarifaria, como la unificación de la tercera y cuarta sección.

El ajuste llega en un contexto complejo para el sistema de transporte, atravesado por la suba de costos operativos –fundamentalmente de los combustibles–, la reducción de subsidios y la caída en la cantidad de pasajeros, lo que viene afectando el funcionamiento de las empresas.

En ese contexto se supo que el incremento podría haber sido todavía mayor y rondar un 20% para todos los tramos del servicio, pero la decisión oficial fue moderar el impacto de la actualización para no cargar todo el incremento en los usuarios.

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En términos técnicos, sin embargo, la suba supera la fórmula de actualización mensual vigente, que combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Gran Buenos Aires –3,4% en el último registro– más un 2% adicional. En este caso, se sumó un 5,6% extraordinario para alcanzar el piso del 11%.

En el sector empresario explicaron que la medida responde principalmente al fuerte aumento del combustible en los primeros meses del año, además de otros costos como salarios y mantenimiento, que presionan sobre la rentabilidad.

QUÉ PASA EN BRANDSEN

Según explicaron desde la empresa Santa Rita, a raíz de este ajuste, el servicio interno pasa a costar $968,57 y los pasajes desde y hacia Jeppener y Altamirano, $1708. Estos valores corresponden para aquellos usuarios que tengan su tarjeta SUBE registrada; caso contrario, el costo se duplicará.

En tanto, en lo que refiere a la Empresa San Vicente y su Línea 388, el precio del boleto a Las Acacias pasó de $970 a $1090; a Domselaar de $1065 a $1210; y hasta Alejandro Korn, de $1115 a $1452.

Fuente: 0221/ Infocielo

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