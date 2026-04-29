El intendente sanvicentino desarrolló una agenda en conjunto con su par de Moreno, que incluyó actividades institucionales, recorridas por proyectos de acceso a la tierra y visitas a emprendimientos productivos y espacios comunitarios.



La jornada comenzó con una reunión de trabajo en la que se consolidaron líneas de acción conjuntas entre el municipio y la Provincia de Buenos Aires, reafirmando el compromiso de seguir trabajando con cercanía, gestión y un proyecto claro para el crecimiento de San Vicente.



“Hoy recibimos a la intendenta Mariel Fernández, para poder articular y trabajar en conjunto, entrar en dialogo y llevar adelante intercambios de experiencias comunes. Hoy estuvimos en dos puntos de San Vicente conociendo proyectos productivos que generan empleo y trabajo en nuestra ciudad”, destacó Mantegazza.



Luego, recorrieron los avances en el barrio Papa Francisco, uno de los desarrollos habitacionales más importantes del distrito y la región, donde cientos de familias ya están construyendo su futuro, destacando la importancia de seguir fortaleciendo el acceso a la vivienda a través de la planificación, la infraestructura y políticas públicas sostenidas.



En este sentido, el jefe comunal sanvicentino remarcó que “este barrio es el más grande que tiene la provincia de Buenos Aires. Son 40 hectáreas, 720 lotes con servicios y es un programa que los vecinos y vecinas de San Vicente, en el cual los trabajadores pueden acceder para construir su casa propia”.



La jornada continuó con un encuentro con vecinos y vecinas en el espacio comunitario y productivo “El Recreo“ en el barrio Parque Ibáñez , para dialogar sobre la situación actual, escuchando sus inquietudes y construyendo de manera conjunta una agenda de trabajo que priorice la organización comunitaria y el acompañamiento a los trabajadores del barrio.



Por último, visitaron el Almacén de Campo y Patio Gastronómico de la Cooperativa de Trabajadores Rurales, un espacio que promueve la economía social y la soberanía alimentaria, generando oportunidades para productores locales y fortaleciendo los circuitos de comercialización directa. Allí destacaron el valor del trabajo colectivo y el crecimiento de las cooperativas como motor de desarrollo.



Al respecto, la intendenta de Moreno argumentó que “visitamos una pyme que trabaja con fibra óptica. Estamos en esta cooperativa de alimentos viendo distintas realidades. Por eso, estoy muy agradecida con Nicolás que nos haya recibido, pensando lo mejor para la provincia”.



Estas acciones forman parte de una política integral que busca potenciar el desarrollo productivo, urbano y social del distrito, consolidando una comunidad más organizada, inclusiva y con más oportunidades para todos.

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