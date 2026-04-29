Según informaron a InfoBrandsen, el área municipal de Zoonosis realizará este jueves una jornada de vacunación séxtuple entre las 08:30 y las 13:00.
La misma es sin turno previo y se aplicará de manera gratuita. Esta vacuna es esencial para prevenir enfermedades como moquillo, parvovirus, hepatitis infecciosa, adenovirosis, parainfluenza y leptopirosis.
Es importante que los dueños de mascotas se aseguren de que sus animales reciban este refuerzo una vez al año, ya que no solo protege su salud, sino que también evita la propagación de enfermedades.
👉 Desde Zoonosis indicaron que la cantidad de dosis disponibles es limitada, por lo que se recomienda asistir con anticipación.
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp