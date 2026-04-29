El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, encabezó este miércoles una conferencia de prensa en Brandsen junto al intendente Fernando Raitelli, donde detalló el estado de obras estratégicas para el distrito y anticipó próximos pasos en proyectos clave.

Minutos antes de las 15:00, el ministro y el intendente hablaron con medios locales. InfoBrandsen estuvo presente en la cobertura frente al Palacio Municipal, lugar donde se llevó a cabo la mencionada conferencia.

Durante su exposición, Katopodis explicó que la visita tuvo como objetivo repasar la cartera de obras en Brandsen, y destacó que el intendente sigue de cerca los proyectos que son importantes para la ciudad.

En ese sentido, señaló: “La principal preocupación de Fernando tiene que ver con la planta de líquidos cloacales, una obra que actualmente estamos impulsando en etapa de proyecto” y que buscan concretar para luego avanzar en su licitación. “Pretendemos realmente que se pueda concretar el proyecto para después poder licitarla”, afirmó.

El ministro indicó que se está avanzando en ese proceso y anticipó que en el futuro podrán presentar a la comunidad los detalles del proyecto que permitirá a la ciudad contar con el tratamiento de líquidos cloacales para los próximos 20 o 30 años, y planificar su desarrollo para los próximos 10, 15 años.

Consultado sobre posibles soluciones intermedias ante la urgencia sanitaria, Katopodis sostuvo:“Todo lo que se pueda hacer para mejorar, para paliar, lo venimos haciendo”, aunque advirtió que “cada vez es menos el resultado y los beneficios que esas acciones nos pueden permitir”. Por eso, remarcó que ya no se puede seguir arreglando las cosas de manera muy parcial y que es necesario avanzar de fondo a la cuestión más estructural que es tener una nueva planta.

En relación al estado actual del proyecto, detalló que ya se está ejecutando la consultoría para tener el mismo, lo que permitirá en los próximos meses contar con el diseño definitivo. “Cuando lo tengamos terminado se va a poder iniciar la licitación”, aseguró, y agregó que se trata de una prioridad de Brandsen y de la provincia de Buenos Aires, por lo que será incorporada al presupuesto provincial.

Otro de los ejes centrales fue la situación de las rutas provinciales. Sobre la Ruta 215, confirmó que se encuentra en ejecución y que sería recorrida tras la conferencia. En cuanto a la Ruta 29, reconoció la preocupación existente y afirmó: “Nuestro compromiso es que esa obra tiene que reactivarse de manera inmediata”.

Sin embargo, evitó dar una fecha precisa para la reanudación: “Estimamos que en el mes de mayo podamos tener esa obra reactivada, pero la verdad que lo mejor que yo puedo hacer es que cuando esté reactivada venga y se los comunique”. También explicó que se están resolviendo cuestiones presupuestarias y financieras con la empresa contratista.

En ese contexto, el ministro remarcó las dificultades del escenario actual: «El contexto es muy pero muy difícil”. Por otro lado, consideró que desde que arrancó el intendente actual en el municipio ha sido de mucho retroceso por las medidas y las políticas que viene llevando adelante el gobierno nacional. En esa línea, sostuvo que la situación económica impacta directamente en la posibilidad de encarar obras públicas.

Respecto a los caminos rurales, señaló que la Provincia trabaja junto a los municipios a través de distintas herramientas y reconoció que se trata de un problema muy estructural. Aseguró que se continuará articulando con el gobierno local para evaluar alternativas de mejora.

Por último, Katopodis también se refirió al contexto nacional en términos más amplios y afirmó que la gestión de Javier Milei “va a ser el primer gobierno en la historia de nuestro país que no va a haber inaugurado un solo kilómetro, una sola vivienda, un solo metro de caño de agua o de cloacas”.

Tras la conferencia, el ministro y el intendente se dirigieron a recorrer la obra en ejecución sobre la Ruta 215.

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