Un siniestro vial se registró hoy alrededor de las 17:00 a la altura del Destacamento de Policía de Seguridad Vial. El hecho involucró a dos camionetas Ford Ranger y generó demoras momentáneas en la circulación de la zona.

De acuerdo a lo señalado por testigos presentes, la visibilidad en el lugar se encontraba reducida debido a la presencia de camiones detenidos sobre la banquina de la Ruta 215. En esas circunstancias, una Ford Ranger de color gris topo que salía desde la calle Máximo Paz —acceso al barrio El Chañar 2— fue impactada por otra camioneta del mismo modelo, de color gris, que circulaba por la ruta.

El impacto se produjo sobre la parte trasera izquierda del vehículo que intentaba incorporarse, aunque, afortunadamente, no se registraron personas heridas.

Tras el choque, intervino personal del Destacamento de Policía de Seguridad Vial, que llevó adelante las tareas correspondientes en el lugar para ordenar el tránsito y avanzar con las actuaciones de rigor.

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