El brandseño inaugurará la muestra que creó junto a la artista Oxana Lebedeva el próximo 2 de mayo en el Chalet de Don Carlos, ubicado en el Bosque Fundacional de aquella ciudad.

Aberastegui, que pasó parte de su infancia en el ámbito rural de Brandsen, se posiciona como una de las figuras destacadas de la exposición. Su obra, centrada en la acuarela, propone una mirada sensible del paisaje, en la que no solo importa lo visible, sino también la atmósfera y la emoción que el entorno despierta. A través del manejo de la luz, el color y la fluidez del agua, el artista construye escenas que remiten a una experiencia íntima con la naturaleza.

Desde 1997 radicado en Villa Gesell, Aberastegui ha desarrollado una producción que dialoga con los espacios naturales que lo rodean, una impronta que también se nutre de sus raíces en Brandsen. En esta muestra que se presentará a partir de las 11:00, su trabajo entra en conversación con el de Lebedeva, artista nacida en el Lejano Oriente ruso y residente en Argentina desde 2022, quien utiliza la técnica alla prima sobre algodón húmedo para capturar la atmósfera cambiante del paisaje.

“Horizontes–Paralelos” propone un cruce entre dos universos naturales: el mar y el bosque. Lejos de presentarlos como opuestos, ambos artistas los integran en un mismo campo visual, generando una experiencia continua que invita al espectador a sumarse a ese diálogo sensorial.

La inauguración se presenta como una oportunidad para que la comunidad acompañe y reconozca el recorrido de Aberastegui, un artista con raíces en Brandsen que hoy proyecta su obra en escenarios culturales de la región. La jornada combinará arte, cultura e identidad local, en un encuentro que pone en valor tanto la producción artística como los lazos con el territorio.

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