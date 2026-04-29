Una fecha que vela por el bienestar de quienes no tienen voz y recuerda la vigencia de las leyes que protegen a todas las especies del maltrato y la crueldad.

El Día del Animal en Argentina se celebra cada 29 de abril en conmemoración del fallecimiento del Dr. Ignacio Lucas Albarracín, fundador de la Sociedad Protectora de Animales y precursor de la Ley Nacional de Protección de Animales (N° 2786), que en 1891 expresó por primera vez en nuestro país una regulación oficial contra el maltrato animal.

En 1954, dicha Ley (conocida popularmente como “Ley Sarmiento” debido a que en ella intervinieron grandes figuras de la Historia Argentina como Domingo F. Sarmiento, Bartolomé Mitre, Carlos Guido Spano, Vicente Fidel López y el mismo Ignacio Lucas Albarracín), fue actualizada por la Ley de Protección Animal N° 14.346 sobre malos tratos y actos de crueldad a los animales y se posicionó como pionera en su tipo en América Latina. Esta normativa dispone, entre otras cosas, pena de prisión de quince días a un año al que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales.

Actualmente existen numerosas ONG y organizaciones sin fines de lucro alrededor de nuestro país que bogan por los Derechos de los Animales y brindan asistencia y socorro a los mismos. Estas entidades funcionan como recepcionistas de denuncias de maltrato animal, impulsan campañas de vacunación, fomentan un trato respetuoso para los animales, cuentan con ciertos tipos de atención veterinaria gratuita y cuentan con espacios destinados al mejoramiento y buena calidad de vida para los animales que nos rodean.

Si bien no existe una entidad oficial que se encargue de este tema, circulan numerosos proyectos y programas que avanzan en la misma dirección, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, como es el caso de “Protenencia”, programa que fomenta la castración masiva, la sanidad de los animales y la tenencia responsable de mascotas.

Es importante destacar que el Día del Animal es una fecha que refiere y busca concientizar sobre todos los animales en general, no sólo aquellos que son considerados «mascotas», como los perros y los gatos. Es un llamado de atención al respeto y el cuidado de todas las especies que habitan el planeta junto con el ser humano.

La ley protege a todos los animales del maltrato y la crueldad del hombre. Estos actos son delitos que deben ser denunciados. Para denuncias, llamar gratuitamente a la línea nacional de denuncias y emergencias 911.

Fuente: Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Cuyo

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