Barrio República: avanza la infraestructura para las 36 viviendas

A través de la Dirección de Servicios Generales, se realizaron tareas de zanjeo y mejora de calzadas en distintos puntos del Distrito, mientras se completa la instalación de servicios básicos para el nuevo complejo habitacional.

La Municipalidad informó que a través de la Dirección de Servicios Generales, en la jornada del martes llevó adelante trabajos de mejora y mantenimiento en diversos sectores del Distrito.



Se realizaron tareas de zanjeo en calle Pintos; mantenimiento de calles en Máximo Paz para optimizar la circulación y el escurrimiento del agua.

En tanto, también se notificaron avances en la instalación de servicios para las 36 viviendas del barrio República, “mejorando así las condiciones para las futuras familias que pronto podrán concretar el sueño de la casa propia”.

Vale aclarar que hasta el momento no se conoce nueva información sobre la fecha y modalidad del sorteo para la adjudicación de las casas. En tanto, los interesados pueden dirigirse a la Dirección de Obras Particulares, sita en Mitre 484.

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