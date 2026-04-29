La empresa de transporte dio a conocer cómo será el cronograma para el feriado.
La empresa de transporte Unión Platense informó que modificará su cronograma durante este viernes 1º de mayo (Día Internacional del Trabajador), tanto como para sus servicios como para la atención en boletería desde y hacia La Plata, Ranchos, Belgrano y Monte, entre otros destinos. Es por ello que para estas jornadas, todo funcionará con horarios de sábado.
“El día viernes 1 de mayo, los servicios y el horario de atención de la boletería, funcionarán como sábado. A excepción del servicio de 13:35 (Acc. Brandsen – La Plata), el cual no circulará”, manifestaron desde la empresa mediante un comunicado.
