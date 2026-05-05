El presidente de la Cámara de Comercio analizó la realidad económica local: reconoció diferencias de precios frente a ciudades vecinas, y negó especulación de los comerciantes: “No es cierto que marcan porque quieren ganar mucho trabajando poco”.

El pasado sábado en Grassi.com (Estación Radio), el presidente de la Cámara de Comercio local, Juan Manuel López, ofreció un análisis sobre la situación económica del Distrito, en un contexto atravesado por la caída del consumo, la disparidad de precios y las dificultades estructurales que enfrentan tanto comerciantes como industriales.

Uno de los ejes centrales del planteo fue la brecha de precios entre Brandsen y localidades cercanas, una preocupación creciente entre los vecinos que impacta directamente en el “compre local”. López reconoció que el fenómeno existe, aunque con matices: “Hay lugares donde sí, efectivamente los precios son más altos y hay lugares donde los precios son altamente competitivos. Es dispar”.

Según explicó, esta heterogeneidad responde en parte a un escenario macroeconómico inestable: “Todavía estamos en una especie de normalización de precios y no hay un precio de referencia claro”. En ese sentido, evitó simplificar el problema en una supuesta especulación del comerciante: “No es que el comerciante marca porque quiere ganar mucho trabajando poco. La verdad que no es así”.

COMPETENCIA DESIGUAL

López introdujo además un factor clave para entender la formación de precios: la escala. Señaló que los comercios locales compiten en condiciones desiguales frente a grandes operadores: “Son pequeños comerciantes que agregan valor compitiendo contra grandes importadores que traen contenedores completos. La escala es un problema a la hora de definir costos y precios”.

A esto se suma la creciente incidencia de las plataformas de compra y venta online, que presionan aún más sobre los valores locales. “No hay que perder de vista la competencia que significan las plataformas de internet”, advirtió, en referencia a un escenario donde los consumidores comparan constantemente y buscan opciones más económicas fuera del Distrito.

CAÍDA DEL CONSUMO Y CRISIS DE RENTABILIDAD

El titular de la Cámara fue contundente al describir el nivel de retracción económica: “Hay un promedio de caída general de las ventas en Brandsen del 40%”. Este descenso, explicó, es transversal a casi todos los rubros, aunque golpea con mayor fuerza a aquellos vinculados al ocio, las salidas y el consumo no esencial.

En paralelo, describió una situación compleja para el sector industrial, donde incluso un incremento en las ventas no garantiza resultados positivos: “Un industrial me decía que en 2025 vendieron un 35% más que en 2024, pero perdieron dinero”. La ecuación se explica por el aumento de costos y la imposibilidad de trasladarlos completamente a precios sin perder competitividad.

PRESIÓN IMPOSITIVA Y CUESTIONAMIENTOS AL ESTADO

Otro de los puntos más críticos del análisis estuvo dirigido a la carga impositiva. López cuestionó particularmente la tasa de Seguridad e Higiene: “Hoy estamos pagando casi un 1% por una contraprestación que no existe. Eso tiene que ir sí o sí a precios”.

Desde su perspectiva, el margen de maniobra es prácticamente nulo: “El comercio no soporta un impuesto más, ni local, ni provincial, ni nacional”. En ese sentido, advirtió que cualquier incremento en la carga tributaria termina impactando directamente en los precios al consumidor.

Asimismo, planteó dudas sobre la administración de los recursos públicos y la falta de eficiencia: “Si entra menos plata, hay que ver cómo se gasta y cómo se optimiza. No todo es salir a recaudar más”.

DIÁLOGO INSTITUCIONAL Y FALTA DE PLANIFICACIÓN

En el plano institucional, López valoró la existencia de canales de diálogo con el municipio, aunque marcó límites claros: “Cuando los llamamos, nos reciben, pero siempre tratamos temas urgentes. Nunca podemos pensar en una Ciudad planificada”.

En esa línea, fue especialmente crítico con la Mesa de Producción y Desarrollo Económico: “Fue casi una pérdida de tiempo. Nos fuimos bastante enojados. Hay muchas mezquindades políticas”.

También mencionó reclamos históricos que continúan sin resolverse, como los caminos rurales o la estructura de tasas municipales, lo que refuerza -según su visión- la falta de respuestas de fondo.

EMPLEO EN RETROCESO Y SEÑALES DEL MERCADO

La situación del empleo refleja el mismo panorama contractivo. López destacó que la bolsa de trabajo impulsada por la Cámara, que reúne más de 300 currículums, tuvo apenas tres pedidos concretos en los últimos meses: “Eso muestra que hay una pérdida de empleo complicada”.

Aun así, indicó que el balance institucional de la Cámara se mantiene levemente positivo, con más altas que bajas entre sus asociados: “Cerraron cuatro comercios, pero tuvimos diez nuevos socios en lo que va del año”.

Pese al diagnóstico adverso, el dirigente dejó abierta una puerta al optimismo: “En el lugar que me toca estar siempre tengo que tener esperanzas. Espero que todo mejore lo antes posible”.

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