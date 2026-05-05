El concejal de la UCR reclamó mayor transparencia en el Boletín Oficial y anticipó medidas ante la falta de respuestas del Ejecutivo. Además, cuestionó la falta de implementación de ordenanzas sobre residuos electrónicos.

En una extensa entrevista con Grassi.com (Estación Radio), el concejal de la Unión Cívica Radical, Facundo Fernández, abordó distintos ejes de la agenda local, con especial énfasis en la relación con los vecinos del kilómetro 49 de la Ruta 2, los proyectos impulsados desde el bloque y la falta de respuestas del Departamento Ejecutivo.

Respecto a la reunión que no se concretó en la zona de Ruta 2, el edil buscó despejar cuestionamientos y aseguró que no hubo una negativa política: “Fue una cuestión de agenda; no es que no queramos ir al kilómetro 49. Ya hemos estado en otras oportunidades y no hay ningún problema en acercarnos”.

En esa línea, explicó que la coordinación se vio dificultada por los horarios tanto de concejales como de vecinos: “Muchos trabajan en Capital y vuelven tarde, y nosotros también tenemos días específicos de actividad legislativa. Se estaba viendo cómo organizarlo”.

Fernández también remarcó que el vínculo con los vecinos se mantiene activo: “Hemos recorrido la zona, estuvimos en Labasela, viendo el estado de las calles, los cursos de agua; no es algo ajeno para nosotros”.

En cuanto a los temas de fondo que preocupan a los vecinos, como la posible modificación del uso del suelo y la instalación de emprendimientos industriales o energéticos, el concejal fue contundente: “Para discutir cualquier proyecto, como el de termoeléctricas, tiene que haber una presentación seria, con todos los estudios técnicos, impacto ambiental actualizado y cumpliendo cada instancia legal”.

Además, subrayó la necesidad de ampliar la participación ciudadana: “La audiencia pública llega cuando ya está todo definido. Nosotros proponemos talleres desde el inicio, donde el vecino pueda informarse y opinar desde el minuto cero”.

CRÍTICAS POR FALTA DE GESTIÓN

Uno de los puntos más desarrollados por Fernández fue la situación del arbolado público. Recordó que en 2024 presentó un proyecto para crear un programa integral, pero lamentó la falta de avances: “Pasaron dos años y no se hizo un trabajo de relevamiento general; lo que hubo fueron acciones aisladas”.

El edil describió un panorama complejo: árboles envejecidos, especies inadecuadas y podas deficientes que generan riesgos. “Hay ejemplares con problemas estructurales, raíces que rompen veredas y otros que podrían recuperarse si se trabajara con criterios técnicos”, señaló.

En ese sentido, propuso una estrategia integral que incluya participación comunitaria, asesoramiento profesional y decisión política: “Esto necesita tres patas: la comunidad, el conocimiento técnico y la gestión municipal que aporte recursos”.

Otra de las críticas fuertes apuntó a la falta de implementación de la ordenanza sobre residuos electrónicos, impulsada por el propio Fernández en 2025. “Ya estamos en el segundo semestre y no vimos ninguna campaña ni acciones concretas”, afirmó.

RECLAMO POR TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Fernández también puso el foco en el funcionamiento del Boletín Oficial Municipal, donde detectó demoras significativas: “Se está publicando, pero con atraso. Por ejemplo, en enero se publicaron normativas de noviembre”.

Para el edil, esta situación afecta directamente a los vecinos: “Hoy cualquier ciudadano que quiera consultar una ordenanza reciente no la encuentra, y eso es un problema porque limita el acceso a la información pública”.

En ese marco, consideró que se trata de una cuestión administrativa que podría resolverse con mayor eficiencia: “No es algo nuevo, es un sistema que ya está en funcionamiento en muchos municipios. Solo hay que mejorar los tiempos de carga y publicación”.

POSIBLE MEDIDA INSTITUCIONAL POR FALTA DE RESPUESTAS

Finalmente, Fernández advirtió que la acumulación de pedidos de informes sin respuesta podría derivar en nuevas acciones desde el Concejo Deliberante: “Se está acumulando la falta de contestación, en lo inminente vamos a tener que avanzar con un decreto para poder obtener la información”.

Si bien remarcó la intención de mantener canales institucionales de diálogo, dejó en claro la preocupación del bloque: “Respetamos los tiempos, pero hay temas que son cada vez más urgentes y sin información no se pueden resolver”.

De esta manera, el concejal radical trazó un diagnóstico crítico sobre la gestión municipal, al tiempo que ratificó la necesidad de planificación, transparencia y participación ciudadana para abordar los principales desafíos del Distrito.

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