El Programa Compromiso PSA+, impulsado por la empresa de nuestra ciudad, crece y consolida su impacto en el ámbito de la salud con el objetivo de fortalecer las buenas prácticas y promover una atención más segura.

La iniciativa que nació como un espacio de encuentro entre profesionales busca fomentar el intercambio de experiencias, conocimientos e inquietudes vinculadas al cuidado sanitario.

Se trata de un programa de asesoramiento y capacitación orientado a acompañar a los usuarios en la correcta implementación de productos, con la meta de alcanzar resultados eficientes y avanzar hacia una cultura centrada en la prevención. En ese sentido, también apunta a garantizar la seguridad del paciente y optimizar los procesos de compra y abastecimiento dentro de las instituciones de salud.

En las últimas horas, el proyecto dio un nuevo paso en su desarrollo al concretar su llegada a Uruguay. Este avance se logró a partir del trabajo conjunto con Arcos Biomedical y la Asociación Uruguaya de Terapia de Infusión (SUTI), entidades que desempeñan un rol clave en la expansión de la iniciativa en ese país.

Desde la organización destacaron el liderazgo de Arcos como representante local, así como el compromiso de SUTI en la promoción activa del programa. Esta articulación permite sumar a más profesionales comprometidos con la mejora continua de las prácticas clínicas, reforzando la idea de que el cambio en el sistema de salud se construye a partir del trabajo colectivo.

Bajo el lema de consolidar equipos fuertes, mejorar las prácticas y garantizar un cuidado seguro, el crecimiento del programa reafirma el propósito de elevar los estándares en la atención de los pacientes y acompañar a las instituciones en ese proceso de transformación.

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