El intendente de Fernando Raitelli brindó este viernes una conferencia de prensa en su despacho municipal, donde respondió preguntas de periodistas locales sobre la actualidad de Brandsen, la obra pública, los caminos rurales, la seguridad, la salud y la planta depuradora.

📍 InfoBrandsen estuvo presente durante la conferencia. Te contamos lo más destacado.

Preocupación por la obra de la Ruta 215

La conferencia comenzó con preguntas vinculadas a la obra sobre la Ruta Provincial 215, luego de que en los últimos días vecinos advirtieran una disminución en el ritmo de trabajo y el retiro de parte del personal afectado a la obra.

Consultado sobre la situación, Raitelli aseguró que la obra “sigue avanzando”, aunque reconoció que no lo hace al ritmo esperado.

“Obviamente que no es el ritmo que todos esperamos”, señaló el intendente, quien vinculó la situación al contexto económico nacional y a la paralización de gran parte de la obra pública en el país.

Durante su respuesta, el jefe comunal cuestionó con dureza al Gobierno Nacional y sostuvo que la situación económica actual impacta directamente en la Provincia y en los municipios.

Conferencia de Prensa del Intendente Fernando Raitelli.

Fuerte debate por los caminos rurales y el consorcio

Uno de los temas centrales de la conferencia fue el conflicto generado tras el veto del Ejecutivo al proyecto aprobado por el Concejo Deliberante sobre el consorcio de caminos rurales.

Raitelli defendió el proyecto original impulsado por su gestión, que incluía la creación de una tosquera para abastecer de material al sistema vial rural y generar recursos para el Municipio.

El intendente apuntó especialmente contra concejales de la Unión Cívica Radical, a quienes acusó de modificar el proyecto original eliminando justamente el apartado vinculado a la tosquera.

Según expresó, sin ese recurso “el consorcio es inviable”. Además, confirmó que el Municipio igualmente avanzará con el proyecto de la tosquera.

“La tosquera la vamos a hacer igual”, afirmó.

Seguridad: “No estamos mal”

Durante la conferencia también hubo consultas sobre los recientes hechos delictivos ocurridos en Brandsen, entre ellos el robo a una reconocida empresa local y otros intentos de robo registrados en los últimos días.

Raitelli sostuvo que Brandsen continúa siendo uno de los distritos con menor cantidad de robos calificados de la región, aunque reconoció preocupación por algunos episodios recientes.

“No estamos mal en seguridad”, expresó, aunque aseguró que se trabajará “hasta las últimas consecuencias” para esclarecer los hechos recientes.

También confirmó movimientos internos dentro de la estructura policial local.

Planta depuradora y situación sanitaria

Otro de los ejes importantes fue la situación de la planta depuradora y los problemas ambientales vinculados a la zona de Canning y Ruta 215.

El intendente confirmó que ya se encuentra en marcha el desarrollo del proyecto técnico de una nueva planta depuradora a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Según indicó, la obra demandaría una inversión superior a los 15 mil millones de pesos y podría incorporarse dentro del presupuesto provincial 2027.

Además, defendió el funcionamiento actual del sistema de salud municipal y destacó mejoras en pediatría, salud mental y recupero de obras sociales.

Recolección de residuos y compra de camiones

Sobre la recolección de residuos, Raitelli confirmó que el Municipio avanzará con la compra de dos camiones y la intención de volver a municipalizar el servicio.

Según explicó, el objetivo es mejorar la capacidad de respuesta y optimizar costos operativos.

“Con poco hicimos mucho”

Hacia el cierre, el intendente defendió su gestión y aseguró que, pese al contexto económico, el Municipio logró avanzar en distintas obras y mejoras.

Mencionó trabajos de iluminación LED, plazas, asfaltos y mejoras en salud pública como algunos de los principales avances de su administración.

CONFERENCIA COMPLETA Fernando Raitelli habló sobre Ruta 215, seguridad y caminos rurales 📍 InfoBrandsen estuvo presente durante la conferencia de prensa y participó de las consultas realizadas al intendente. Durante más de una hora, el jefe comunal respondió preguntas de periodistas locales sobre obra pública, situación económica, salud, seguridad, caminos rurales y distintos temas de actualidad vinculados a Brandsen.

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